Лига без чемпионов: почему КХЛ не стала определять победителя сезона

Источник: Известия

После принятого в конце марта решения о досрочном завершении плей-офф из-за пандемии коронавируса Континентальная хоккейная лига (КХЛ) месяц не утверждала итоги чемпионата. При этом не было четкого понимания, будет ли выбран победитель. Но в четверг, 7 мая, лига официально объявила итоговое распределение мест. В связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 принято решение не определять обладателя Кубка Гагарина и чемпиона КХЛ. Ранее некоторые источники допускали, что этот трофей вручат победителю регулярного чемпионата, которым в конце февраля стал ЦСКА.

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Месяц на обсуждение

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона 25 марта. К этому моменту в плей-офф успели сыграть лишь один раунд. По его итогам в четвертьфинал Кубка Гагарина вышло восемь команд: московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, казанский «Ак Барс», финский «Йокерит», уфимский «Салават Юлаев», казахстанский «Барыс» и новосибирская «Сибирь».

При этом оставалось неясным, будет ли после отмены концовки турнира определен его победитель. Сообщение на официальном сайте лиги о завершении сезона было проиллюстрировано картинкой с надписью «КХЛ досрочно завершает сезон-2019/20. Обладатель Кубка Гагарина определен не будет». В течение получаса иллюстрацию отредактировали. В новой версии фраза о том, что обладатель Кубка Гагарина определен не будет, отсутствовала.

После этого стали говорить, что победителя сезона могут все-таки определить. Например, отдать Кубок Гагарина команде, занявшей первое место в регулярном чемпионате, то есть ЦСКА. Правда, за это достижение полагается другой трофей — Кубок континента. Но с учетом форс-мажора из-за пандемии ожидать можно было всего.

В итоге было принято совершенно логичное и неизбежное решение, одобренное всеми руководящими инстанциями КХЛ и ФХР. То, что это утвердили через месяц с лишним после завершения сезона, связано только с необходимостью проработать вопрос на полное соответствие регламенту, а также обсудить его со всеми заинтересованными сторонами. КХЛ контактировала не только со всеми членами совета директоров лиги, но и с представителями каждого из 24 клубов, участвовавших в прошедшем сезоне. Надо было выслушать всех. Все участники должны быть на одной волне и коллегиально принимать решения, даже такие очевидные, как сейчас. Олимпийский чемпион-1988 Валерий Каменский

В своем новом сообщении КХЛ отметила, что в связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа плей-офф, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу.

— Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона-2019/20 и призеров чемпионата КХЛ, не существует, — сказано в заявлении.

Как сообщил «Известиям» вице-президент и член совета директоров лиги, олимпийский чемпион-1992 Виталий Прохоров, рассматривалось несколько вариантов утверждения итогов, но после широкого обсуждения стало окончательно ясно, что оптимальным может быть только один — 13-й сезон КХЛ останется без победителя.

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— Было много предложений, обсуждений и объяснений — как внутри совета директоров, так и в диалоге с клубами, чьи представители не входят в совет, — рассказал «Известиям» Виталий Прохоров. — И в итоге принято то решение, которое сегодня объявила КХЛ. Было несколько вариантов. Но все они вызывали много вопросов. Определять чемпиона по рейтингам? Это как-то неправильно. Рассматривали вариант назначить победителя по итогам регулярного чемпионата — это тоже не лучший выбор. Определять чемпиона по итогам первого раунда плей-офф, использовав какие-то дополнительные показатели среди восьми клубов, прошедших дальше, тоже не имело смысла. В итоге, раз сложилась такая ситуация в стране и мире, было принято решение просто не определять лучшего.

Призеры внутри страны

Традиционно на основе результатов сезона КХЛ Федерация хоккея России (ФХР) определяет чемпиона и призеров чемпионата страны. Ими становятся лучшие отечественные команды плей-офф. То есть, если Кубок Гагарина выигрывает любой из иностранных клубов, а в финале ему проигрывает соперник из нашей страны, то именно финалист объявляется чемпионом России.

Пока существует вариант, что три призера чемпионата страны все же будут определены. На утверждение совета директоров КХЛ вынесут поправку в регламент лиги об особом порядке, устанавливаемом ФХР для сезона-2019/20.

— Там есть варианты, но четко ответить вам по этой теме я сейчас не смогу, — признался Виталий Прохоров.

По мнению трехкратного олимпийского чемпиона Виталия Давыдова, призеров внутреннего первенства можно определить по результатам регулярного чемпионата. В этом случае золото достанется ЦСКА, серебро — «Ак Барсу», бронза — СКА.

Наверное, справедливых способов определить обладателя Кубка Гагарина не было, поэтому правильно сделали, что не стали его объявлять. Но совсем оставлять сезон без лауреатов тоже будет обидно. Поэтому не исключено, что чемпиона России стоит назвать по итогам регулярки. Делали же так во времена СССР, когда медали выигрывали по итогам кругового турнира. Но здесь уже должны ФХР и КХЛ принять решение. Ситуация слишком неординарная и неоднозначная, чтобы категорично предлагать какие-то варианты. Виталий Давыдов

По итогам сезона КХЛ утвердила финальную таблицу, в которой первое-восьмое места заняли участники несостоявшегося второго раунда плей-офф. При этом все они разделили эти позиции. То есть у них технически единое место — с первого по восьмое. Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу на основе результатов регулярного чемпионата.

— Иного выхода не было — называть обладателя Кубка Гагарина можно только по итогам полностью сыгранного плей-офф, где есть четыре финалиста двух конференций, которые между собой разыгрывают два места в решающем раунде, а там две лучшие команды в схватке до четырех побед определяют сильнейшего, — резюмировал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — К сожалению, обстоятельства лишили КХЛ шансов это сделать. Поэтому изначально надо было отказываться от определения победителя. А как распределять места в таблице незавершенного чемпионата — это уже технический вопрос, который ни на что не влияет. Главное, чтобы у клубов и болельщиков не было вопросов.