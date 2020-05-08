Лига без чемпионов: почему КХЛ не стала определять победителя сезона
Итоговую таблицу чемпионата утвердили без призеров.
Итоговую таблицу чемпионата утвердили без призеров.
После принятого в конце марта решения о досрочном завершении
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона 25 марта. К этому моменту в
При этом оставалось неясным, будет ли после отмены концовки турнира определен его победитель. Сообщение на официальном сайте лиги о завершении сезона было проиллюстрировано картинкой с надписью «КХЛ досрочно завершает сезон-2019/20. Обладатель Кубка Гагарина определен не будет». В течение получаса иллюстрацию отредактировали. В новой версии фраза о том, что обладатель Кубка Гагарина определен не будет, отсутствовала.
После этого стали говорить, что победителя сезона могут
В итоге было принято совершенно логичное и неизбежное решение, одобренное всеми руководящими инстанциями КХЛ и ФХР. То, что это утвердили через месяц с лишним после завершения сезона, связано только с необходимостью проработать вопрос на полное соответствие регламенту, а также обсудить его со всеми заинтересованными сторонами. КХЛ контактировала не только со всеми членами совета директоров лиги, но и с представителями каждого из 24 клубов, участвовавших в прошедшем сезоне. Надо было выслушать всех. Все участники должны быть на одной волне и коллегиально принимать решения, даже такие очевидные, как сейчас.
В своем новом сообщении КХЛ отметила, что в связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа
— Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона-2019/20 и призеров чемпионата КХЛ, не существует, — сказано в заявлении.
Как сообщил «Известиям»
— Было много предложений, обсуждений и объяснений — как внутри совета директоров, так и в диалоге с клубами, чьи представители не входят в совет, — рассказал «Известиям» Виталий Прохоров. — И в итоге принято то решение, которое сегодня объявила КХЛ. Было несколько вариантов. Но все они вызывали много вопросов. Определять чемпиона по рейтингам? Это
Традиционно на основе результатов сезона КХЛ Федерация хоккея России (ФХР) определяет чемпиона и призеров чемпионата страны. Ими становятся лучшие отечественные команды
Пока существует вариант, что три призера чемпионата страны все же будут определены. На утверждение совета директоров КХЛ вынесут поправку в регламент лиги об особом порядке, устанавливаемом ФХР для сезона-2019/20.
— Там есть варианты, но четко ответить вам по этой теме я сейчас не смогу, — признался Виталий Прохоров.
По мнению трехкратного олимпийского чемпиона Виталия Давыдова, призеров внутреннего первенства можно определить по результатам регулярного чемпионата. В этом случае золото достанется ЦСКА, серебро — «Ак Барсу», бронза — СКА.
Наверное, справедливых способов определить обладателя Кубка Гагарина не было, поэтому правильно сделали, что не стали его объявлять. Но совсем оставлять сезон без лауреатов тоже будет обидно. Поэтому не исключено, что чемпиона России стоит назвать по итогам регулярки. Делали же так во времена СССР, когда медали выигрывали по итогам кругового турнира. Но здесь уже должны ФХР и КХЛ принять решение. Ситуация слишком неординарная и неоднозначная, чтобы категорично предлагать
какие-товарианты.
По итогам сезона КХЛ утвердила финальную таблицу, в которой
— Иного выхода не было — называть обладателя Кубка Гагарина можно только по итогам полностью сыгранного
Следующий сезон КХЛ планирует начать 2 сентября.