Генеральный директор минского «Динамо» жестко высказался об уходе Евенко

Источник: Спорт-Экспресс

— Обычно, когда хоккеист нашего клуба переходит в другую команду, мы лишь желаем ему удачи, — цитирует Баскова официальный сайт минчан. — Особенно если речь идет о белорусском игроке, ведь все мы вместе работаем на благо отечественного хоккея. А переходы между клубами — это неотъемлемый элемент спортивного процесса. Мы в «Динамо» стараемся выстраивать взаимоотношения с игроками и их агентами на партнерской основе — честно, открыто, доверяя друг другу. Но случай с Евенко вышел за рамки обычного порядка.

Агент Олега, Дмитрий Еремин не счел необходимым предупредить «Динамо» о том, что ведет переговоры о новой команде для своего клиента, хотя он знает мой телефон и в других случаях не стеснялся набирать меня в любое время суток, чтобы попросить решить любые проблемы его игроков, даже самые банальные бытовые. И я ни разу не позволял себе не ответить на его звонок, ведь мы — партнеры. Но в данном случае Еремин не позвонил. Как и Олег.

Совсем иначе в аналогичной ситуации повел себя Андрей Костицын и его агенты Юрий Николаев и Александр Черных. Он заранее предупредил об интересе со стороны «Нефтехимика», спросил, могу ли я дать хотя бы устные гарантии того, что с ним будет заключен контракт в «Динамо» на следующий сезон. Поскольку сейчас бюджет нашего клуба находится в стадии формирования, его размер все еще точно не определен, я просто не мог ничего обещать, о чем честно и сказал Андрею. Я пожелал ему удачи в новом клубе, мы сохранили нормальные человеческие отношения. «Динамо» всегда будет благодарно Костицыну-старшему за те два сезона, которые он провел в клубе, за те шайбы, которые он забросил, и за то, что он не подвел нас в трудный момент.