Минское «Динамо» подтвердило участие в следующем сезоне КХЛ

«На данный момент клуб не рассматривает возможность выхода из Континентальной хоккейной лиги. “Динамо” в установленные сроки отправило в КХЛ документы, подтверждающее участие клуба в сезоне-2020/21», — отметили в пресс-службе.

Представители клуба напомнили, что «Динамо» входит в число девяти клубов — учредителей КХЛ и представляет в лиге Белоруссию. «Динамо» принимало участие во всех 12 сезонах лиги, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас нет ясности по продолжению сотрудничества с основным спонсором — ОАО «Беларуськалий», который формировал ранее значительную часть бюджета клуба. «Вместе с тем мы надеемся и рассчитываем на то, что многолетнее партнерство будет продолжено», — заявили в «Динамо».

При этом там пояснили, что клуб постоянно работает над привлечением коммерческих партнеров. К настоящему времени со многими компаниями, спонсирующими команду в прошедшем сезоне, продлено сотрудничество на следующий сезон. «Есть интерес и со стороны других партнеров, но пока этих средств не хватит для выполнения требований регламента КХЛ. Кроме этого, мы всегда открыты для предложений, готовы стать частным клубом или использовать модель частно-государственного партнерства, такое сотрудничество видится нам перспективным для развития структуры клуба», — заявили в пресс-службе.

Комплектование «Динамо»

В минской команде считают, что «неопределенность с бюджетом не может не оказывать негативного влияния на селекционную кампанию». Однако, напомнили в пресс-службе, стратегия развития «Динамо» рассчитана на долговременный период и предусматривает заключение контрактов с перспективными хоккеистами на длительные сроки. «Таким образом, на данный момент соглашения с клубом есть у 16 хоккеистов, еще троим игрокам сделаны квалификационные предложения», — сообщили в клубе.

Начата конкретная работа и по привлечению в состав новых игроков, в частности, прошли просмотр в команде три молодых игрока «Гомеля». При этом в пресс-службе уточнили, что в прошлом году в это время контракты с «Динамо» были только у троих хоккеистов, а в позапрошлом — у одного. «В этом смысле сейчас ситуация гораздо лучше, чем в 2019 или 2018 годах», — заверили в минском «Динамо».

База для национальной сборной

В пресс-службе клуба отметили, что на протяжении последних 12 лет «Динамо», выступающее в КХЛ, было основным элементом системы клубного хоккея Белоруссии: «Наша команда стала важным этапом в развитии карьер практически всех игроков, которые привлекаются в данный момент в национальную сборную, в том числе из других клубов КХЛ — Плэтт, Бэйлен, Стась, Коробов, Шинкевич, Комаров, Хенкель, Лисовец, Буйницкий. Также все эти годы “Динамо” является также базовым клубом национальной сборной, игроки “зубров” составляют костяк белорусской команды на чемпионатах мира и других крупнейших турнирах. В сезонах-2015/16 и 2017/18 на мировых первенствах клуб представляли 15 и 14 хоккеистов соответственно».