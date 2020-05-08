«Барысу» предложили пять кандидатов на пост главного тренера

Источник: РИА "Новости"

В списке два российских специалиста, латвиец, чех и казахстанец Николай Антропов. По мнению журналиста Владислава Уткина, каждый из них способен дать результат в клубе.

«Андрей Назаров

Здесь, думаю, ничего объяснять не нужно. Андрей Викторович прекрасно знает специфику местного хоккея, которая за четыре года его отсутствия в этой системе не слишком-то и поменялась. Специалист уже полтора года находится без работы. Его последним клубом был «Нефтехимик», откуда он был уволен в декабре 2018 года.

Если раньше фишкой Назарова были различные эпатажные поступки на тренерской скамейке и послематчевых пресс-конференциях, то сейчас это осталось далеко в прошлом. С возрастом он стал мудрее и спокойнее. К тому же наставник наверняка соскучился по тренерской работе. Тем более в не чужом для него клубе и стране. К тому же Андрей Викторович хорошо работает с молодежью, которой в Казахстане не так и мало. Это неплохой вариант для «Барыса».

Владимир Юрзинов

Надо понимать, что в результате, достигнутом Юрзиновым с «Трактором», мало его вины. Слишком большой ворох проблем достался Владимиру Владимировичу от предшественника в лице Петериса Скудры. Юрзинов известен как тренер, способный поставить добротную атакующую, не лишенную изобретательности игру. Именно к ней челябинцы пришли в концовке регулярного чемпионата. Правда, было уже поздно.

Кстати, не стоит смотреть на то, что Юрзинов не смог выйти в плей-офф и с «Сибирью». В Новосибирске ему также пришлось выступить в роли «пожарника», и он с ней практически справился. 13 побед в 16 матчах, одержанных на финише «регулярки», максимально приблизили команду к выходу в плей-офф.

К сожалению, поражение от «Трактора» в последней игре оставило новосибирцев за бортом кубковых соревнований. Руководители и скауты клуба из столицы Казахстана всегда умели собирать качественные звенья, ориентированные на атаку. Если бывшего наставника «Куньлуня», «Трактора» и «Сибири» позовут в Нур-Султан и сделают с учетом его требований хорошее первое звено, результату быть.

Леонид Тамбиев

Скорее всего, этот специалист в следующем сезоне возглавит рижское «Динамо». Тем не менее, если руководство «Барыса» приложит все усилия для того, чтобы оставить его в Казахстане, оно не прогадает. Как и Назаров, Тамбиев за два года работы с «Сарыаркой» успел изучить специфику местного хоккея. У этого специалиста есть солидный победный опыт — он дважды выигрывал Кубок Петрова с двумя разными командами, чего в ВХЛ больше не удавалось никому.

Правда, второй год работы с «Сарыаркой» получился далеко не таким успешным, что не слишком хорошо говорит о Тамбиеве как о тренере на долгую перспективу. Впрочем, быстро добиваться результата он умеет, а именно этого в «Барысе» ждут уже довольно давно.

Милош Ржига

Ранее имя чешского наставника всплывало в связи с «Трактором». Но, как мы знаем, в Челябинск вернулся Анвар Гатиятулин. А вот Ржига ушел с поста главного тренера сборной Чехии. И позавчера Vesti.kz сообщили о том, что пан Милош может возглавить «Барыс».

Вариант, конечно, интересный, что и говорить. Тем более, что Ржига уже заявил о том, что готов пойти на совмещение с работой в сборной Казахстана. Последним его клубом в КХЛ был «Слован». Ржига возглавлял его с 2015 по 2017 год, и за это время не смог достичь с ним сколько-нибудь приличного успеха. Впрочем, если принять во внимание то положение вещей, которое царило в братиславском клубе в последние несколько лет, понимаешь, что сделать это было практически невозможно. В «Барысе» у Ржиги будет куда больше возможностей.

Николай Антропов

У Антропова пока нет опыта полномасштабной тренерской деятельности. В прошлом сезоне он занимался тем, что консультировал тренеров «Торонто», в котором провел значительную часть своей выдающейся карьеры, насчет развития игроков. Тем не менее в жизни всегда есть место эксперименту. Решится ли на него руководство «Барыса»? Трудно ответить на этот вопрос. Безусловно, Антропов — культовая фигура для казахстанского хоккея, что поможет ему наладить отличный рабочий контракт с местными игроками. Авторитет в команде у Николая будет непререкаемый, но это не единственное слагаемое успеха. В любом случае посмотреть на «Барыс» под его руководством было бы интересно.

Руководителям казахстанского клуба сейчас предстоит сложный выбор, от которого зависит результат команды в следующем сезоне. Нур-султанский коллектив два года подряд выходит в четвертьфинал Кубка Гагарина, и ему нужно развивать свой успех. Естественно, что без грамотного и хорошего наставника сделать это невозможно. Среди всех вышепредставленных тренеров наибольшим опытом работы в КХЛ обладают Назаров и Ржига. Впрочем, решение должны принимать не мы, а боссы «Барыса». Думается, что мы узнаем о нем совсем скоро, — пишет Уткин.