Двукратный чемпион мира Линдберг подписал контракт с «Динамо» на год

Сегодня об этом будет объявлено официально.

Последним клубом Линдберга был швейцарский «Цуг», с которым у него действовал контракт до 2021 года по схеме 1+1. Ранее он выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Вегас Голден Найтс» и «Оттаву Сенаторз».