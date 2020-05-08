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15:29 (мск), источник: Sport24

Двукратный чемпион мира Линдберг подписал контракт с «Динамо» на год

По информации Sport24, шведский нападающий Оскар Линдберг перешел в московское «Динамо». Он подписал контракт с бело-голубыми сроком на один год.

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Источник: Sport24

Сегодня об этом будет объявлено официально.

Последним клубом Линдберга был швейцарский «Цуг», с которым у него действовал контракт до 2021 года по схеме 1+1. Ранее он выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Вегас Голден Найтс» и «Оттаву Сенаторз».

В составе сборной Швеции дважды выигрывал чемпионат мира (2013, 2017).

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