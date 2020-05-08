Двукратный чемпион мира Линдберг подписал контракт с «Динамо» на год
По информации Sport24, шведский нападающий Оскар Линдберг перешел в московское «Динамо». Он подписал контракт с
По информации Sport24, шведский нападающий Оскар Линдберг перешел в московское «Динамо». Он подписал контракт с
Сегодня об этом будет объявлено официально.
Последним клубом Линдберга был швейцарский «Цуг», с которым у него действовал контракт до 2021 года по схеме 1+1. Ранее он выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Вегас Голден Найтс» и «Оттаву Сенаторз».
В составе сборной Швеции дважды выигрывал чемпионат мира (2013, 2017).