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15:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СКА обменял Якупова в «Витязь»

СКА и «Витязь» совершили обмен.

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Источник: Спорт-Экспресс

Подмосковная команда получила нападающего Наиля Якупова, а петербуржцы — форварда Павла Колтыгина и права на форварда Германа Рубцова, сообщает официальный сайт КХЛ.

Первый номер драфта НХЛ-2012 перешел в СКА в 2018 году. В минувшем сезоне 26-летний нападающий провел 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (10+10) очков. В плей-офф Якупов не играл.

21-летний Рубцов прошедший сезон провел в составе «Филадельфии». Он принял участие в 4 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

21-летний Колтыгин дебютировал в прошедшем сезоне в КХЛ. Но в 28 матчах он очков не набрал.

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