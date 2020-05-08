СКА обменял Якупова в «Витязь»

Источник: Спорт-Экспресс

Подмосковная команда получила нападающего Наиля Якупова, а петербуржцы — форварда Павла Колтыгина и права на форварда Германа Рубцова, сообщает официальный сайт КХЛ.

Первый номер драфта НХЛ-2012 перешел в СКА в 2018 году. В минувшем сезоне 26-летний нападающий провел 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (10+10) очков. В плей-офф Якупов не играл.

21-летний Рубцов прошедший сезон провел в составе «Филадельфии». Он принял участие в 4 матчах регулярного чемпионата НХЛ.