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17:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты Толчинский и Шарипзянов пополнили ряды «Авангарда»

Нападающий Сергей Толчинский и защитник Дамир Шарипзянов продолжат карьеру в омском «Авангарде», сообщается на сайте хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Контракт с Толчинским заключен на два года. 25-летний форвард в прошлом сезоне выступал за московский ЦСКА, за который сыграл 43 матча и набрал 22 очка (14 шайб + 8 результативных передач) при показателе полезности «+10».

Соглашение с Шарипзяновым рассчитано на три сезона. 24-летний защитник в сезоне-2019/20 защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика» и в 64 матчах заработал 26 баллов (5+21) при показателе полезности «+14».

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