Хоккеисты Толчинский и Шарипзянов пополнили ряды «Авангарда»
Нападающий Сергей Толчинский и защитник Дамир Шарипзянов продолжат карьеру в омском «Авангарде», сообщается на сайте хоккейного клуба.
Нападающий Сергей Толчинский и защитник Дамир Шарипзянов продолжат карьеру в омском «Авангарде», сообщается на сайте хоккейного клуба.
Контракт с Толчинским заключен на два года. 25-летний форвард в прошлом сезоне выступал за московский ЦСКА, за который сыграл 43 матча и набрал 22 очка (14 шайб + 8 результативных передач) при показателе полезности «+10».
Соглашение с Шарипзяновым рассчитано на три сезона. 24-летний защитник в сезоне-2019/20 защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика» и в 64 матчах заработал 26 баллов (5+21) при показателе полезности «+14».