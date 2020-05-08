Бирюков продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве»
Защитник Евгений Бирюков заключил однолетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном сайте КХЛ.
Защитник Евгений Бирюков заключил однолетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном сайте КХЛ.
Бирюков в сезоне-2019/20 провел 52 матча в регулярном чемпионате и
Бирюков является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга». Вместе со сборной России защитник выиграл золото чемпионата мира 2012 года, а также стал серебряным призером мирового первенства 2015 года.