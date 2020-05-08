Бирюков продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве»

Бирюков в сезоне-2019/20 провел 52 матча в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Всего в КХЛ на счету 34-летнего хоккеиста 128 очков (22 шайбы +106 передач) в 779 встречах.