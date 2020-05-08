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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бирюков продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве»

Защитник Евгений Бирюков заключил однолетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном сайте КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бирюков в сезоне-2019/20 провел 52 матча в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Всего в КХЛ на счету 34-летнего хоккеиста 128 очков (22 шайбы +106 передач) в 779 встречах.

Бирюков является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга». Вместе со сборной России защитник выиграл золото чемпионата мира 2012 года, а также стал серебряным призером мирового первенства 2015 года.

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