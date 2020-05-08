«Барыс» сделал предложение экс-форварду сборной Швеции
Казахстанский «Барыс» сделал предложение о продлении контракта шведскому форварду Линусу Виделлю, сообщает «Чемпионат».
Казахстанский «Барыс» сделал предложение о продлении контракта шведскому форварду Линусу Виделлю, сообщает «Чемпионат».
34-летний хоккеист, который находится в статусе неограниченно свободного агентом, пока не принял окончательное решение, где продолжить карьеру. Новый контракт он еще не подписал.
Состав «Барыса» Виделль пополнил 1 ноября. В 37 матчах регулярного чемпионата он набрал 30 (10+20) очков, а в пяти играх
В КХЛ Виделль играет с 2012 года. Первым его клубом в лиге стала «Югра», после чего швед выступал за «Северсталь», «Торпедо», «Куньлунь» и «Трактор». Всего в КХЛ форвард набрал 274 (97+177) очков в 433 матчах.
Для Виделля КХЛ стала второй лигой в карьере после родного чемпионата, где он защищал цвета «Седертелье», «Хальмстад Хаммерз» и АИКа. За сборную Швеции форвард выступал на юниорском и молодежном чемпионатах мира, а в сезонах 2007/08 и 2008/09 играл за главную команду на этапах Евротура.