«Барыс» сделал предложение экс-форварду сборной Швеции

34-летний хоккеист, который находится в статусе неограниченно свободного агентом, пока не принял окончательное решение, где продолжить карьеру. Новый контракт он еще не подписал.

Состав «Барыса» Виделль пополнил 1 ноября. В 37 матчах регулярного чемпионата он набрал 30 (10+20) очков, а в пяти играх плей-офф — четыре (1+3) балла.

В КХЛ Виделль играет с 2012 года. Первым его клубом в лиге стала «Югра», после чего швед выступал за «Северсталь», «Торпедо», «Куньлунь» и «Трактор». Всего в КХЛ форвард набрал 274 (97+177) очков в 433 матчах.