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18:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» сделал предложение экс-форварду сборной Швеции

Казахстанский «Барыс» сделал предложение о продлении контракта шведскому форварду Линусу Виделлю, сообщает «Чемпионат».

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34-летний хоккеист, который находится в статусе неограниченно свободного агентом, пока не принял окончательное решение, где продолжить карьеру. Новый контракт он еще не подписал.

Состав «Барыса» Виделль пополнил 1 ноября. В 37 матчах регулярного чемпионата он набрал 30 (10+20) очков, а в пяти играх плей-офф — четыре (1+3) балла.

В КХЛ Виделль играет с 2012 года. Первым его клубом в лиге стала «Югра», после чего швед выступал за «Северсталь», «Торпедо», «Куньлунь» и «Трактор». Всего в КХЛ форвард набрал 274 (97+177) очков в 433 матчах.

Для Виделля КХЛ стала второй лигой в карьере после родного чемпионата, где он защищал цвета «Седертелье», «Хальмстад Хаммерз» и АИКа. За сборную Швеции форвард выступал на юниорском и молодежном чемпионатах мира, а в сезонах 2007/08 и 2008/09 играл за главную команду на этапах Евротура.

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