Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
12:50 (мск), источник: ТАСС

Бывший тренер сборной Чехии Ржига подтвердил, что ведет переговоры с клубом КХЛ «Барыс»

ТАСС, 9 мая. Бывший главный тренер сборной Чехии Милош Ржига находится в стадии переговоров с казахстанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс». Комментарий тренера приводит Федерация хоккея Чехии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

5 мая было объявлено, что Филип Пешан сменил 61-летнего Ржигу в должности главного тренера сборной Чехии.

Читайте также
«Барысу» предложили пять кандидатов на пост главного тренера

Бывший главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка 2 мая был назначен наставником ярославского «Локомотива».

«Идут переговоры с “Барысом”, дальнейшая информация появится позднее. Есть и другие кандидаты, я не единственный в этом списке, посмотрим, что получится. Пока не могу сказать больше», — заявил Ржига.

Предполагается, что чешский специалист будет совмещать должности главного тренера в «Барысе» и сборной Казахстана.

Ранее Ржига возглавлял ряд клубов Континентальной хоккейной лиги — московский «Спартак», подмосковный «Атлант», петербургский СКА, омский «Авангард» и братиславский «Слован».

Читайте также
Чехия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Турнир UFC 249 состоится, несмотря на коронавирус у одного бойца
Соперник Олейника контактировал с бойцом с коронавирусом
Россия победила Швейцарию на старте ЧМХ. В голосовании ИИХФ
Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну (фото)
Руководству «Локо» предрекли тюремные сроки из-за смерти игрока
У голкипера «Реала Сосьедад» обнаружен коронавирус
СМИ: АПЛ опасается, что игроки выступят против начала сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь