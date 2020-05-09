Бывший тренер сборной Чехии Ржига подтвердил, что ведет переговоры с клубом КХЛ «Барыс»

5 мая было объявлено, что Филип Пешан сменил 61-летнего Ржигу в должности главного тренера сборной Чехии.
Бывший главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка 2 мая был назначен наставником ярославского «Локомотива».
«Идут переговоры с “Барысом”, дальнейшая информация появится позднее. Есть и другие кандидаты, я не единственный в этом списке, посмотрим, что получится. Пока не могу сказать больше», — заявил Ржига.
Предполагается, что чешский специалист будет совмещать должности главного тренера в «Барысе» и сборной Казахстана.
Ранее Ржига возглавлял ряд клубов Континентальной хоккейной лиги — московский «Спартак», подмосковный «Атлант», петербургский СКА, омский «Авангард» и братиславский «Слован».