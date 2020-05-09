Бывший хоккеист ЦСКА Любимов перешел в «Спартак»

В минувшем сезоне Любимов представлял магнитогорский «Металлург», в составе которого провел 61 встречу и набрал 10 (4 гола + 6 передач) очков. За три матча плей-офф хоккеист результативными действиями не отметился.

Также Любимов играл за ЦСКА (2011−2016, 2017−2018), в составе которого стал чемпионом России сезона-2014/15. В Национальной хоккейной лиге Любимов выступал на протяжении сезона-2016/17 за «Филадельфию». В составе сборной России форвард стал бронзовым призером домашнего чемпионата мира 2016 года.