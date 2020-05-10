Названы новый тренер «Барыса» и условия контракта
Новым главным тренером казахстанского «Барыса» станет чешский специалист Милош Ржига. Об этом со ссылкой на источник сообщает
Новым главным тренером казахстанского «Барыса» станет чешский специалист Милош Ржига. Об этом со ссылкой на источник сообщает
«Клуб КХЛ уже согласовал предварительные условия контракта с чешским специалистом. Срок соглашения будет предположительно рассчитан до апреля 2022 года. Сейчас “Барыс” и представители Ржиги обсуждают заключительные условия сделки, а также финансовую сторону трудового соглашения. При этом “Барыс” продолжает вести переговоры с другими тренерами, чтобы иметь “план Б” в случае возможной неудачи в сделке с Ржигой, однако чешский специалист является фаворитом на место нового главного тренера команды», — говорится в сообщении.
Напомним, о переговорах 61-летнего Ржиги с «Барысом» первыми сообщили Vesti.kz. Об этом стало известно 5 мая — в тот же день специалист покинул сборную Чехии, с которой работал с 2017 года и доходил до полуфинала чемпионата мира-2018.
После этого сам Ржига подтвердил, что ведет переговоры о назначении главным тренером «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею.
В КХЛ Ржига возглавлял «Слован», «Авангард», СКА, «Атлант» и «Спартак», в чемпионате России тренировал «Химик», в Чехии — «Пардубице» и «Энергию», а в Словакии — «Слован», с которым дважды становился чемпионом. В сезоне-2010/11 он довел «Атлант» до финала Кубка Гагарина.
Последние два сезона «Барыс» тренировал Андрей Скабелка, но он отказался продлевать контракт с клубом