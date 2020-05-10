Названы новый тренер «Барыса» и условия контракта

Источник: РИА "Новости"

«Клуб КХЛ уже согласовал предварительные условия контракта с чешским специалистом. Срок соглашения будет предположительно рассчитан до апреля 2022 года. Сейчас “Барыс” и представители Ржиги обсуждают заключительные условия сделки, а также финансовую сторону трудового соглашения. При этом “Барыс” продолжает вести переговоры с другими тренерами, чтобы иметь “план Б” в случае возможной неудачи в сделке с Ржигой, однако чешский специалист является фаворитом на место нового главного тренера команды», — говорится в сообщении.

Напомним, о переговорах 61-летнего Ржиги с «Барысом» первыми сообщили Vesti.kz. Об этом стало известно 5 мая — в тот же день специалист покинул сборную Чехии, с которой работал с 2017 года и доходил до полуфинала чемпионата мира-2018.

После этого сам Ржига подтвердил, что ведет переговоры о назначении главным тренером «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею.

В КХЛ Ржига возглавлял «Слован», «Авангард», СКА, «Атлант» и «Спартак», в чемпионате России тренировал «Химик», в Чехии — «Пардубице» и «Энергию», а в Словакии — «Слован», с которым дважды становился чемпионом. В сезоне-2010/11 он довел «Атлант» до финала Кубка Гагарина.