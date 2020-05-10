«Будет, безусловно, весело». В России оценили приглашение Ржиги главным тренером в «Барыс»

Источник: РИА "Новости"

«Милош Ржига признал, что ведет переговоры с «Барысом», но при этом казахстанский клуб, наученный горьким опытом, молчит и ничего не подтверждает. Это странно, ведь сообщили же о переговорах с тем, кто и не собирался в Казахстан.

Говорят, что Ржиге нет пути в КХЛ, причем не по спортивным причинам. Дескать, вел себя неправильно последние годы, произнес несколько резких слов по отношению к России, демонстрировал пренебрежение. Думаю, что у него действительно не было шансов возглавить какой-то российский клуб, но Казахстан все-таки другая страна, там могут иметь свое мнение и руководство клуба не обязано ни перед кем отчитываться.

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Напрямую ссориться они, конечно, не будут, но прислушаются, если им настоятельно рекомендуют «не приглашать чешского тренера». Однако такие просьбы подразумевают ответную услугу, но сейчас об этом не может быть и речи.

Но нужен ли казахстанскому клубу Милош? Будет, безусловно, весело. Лично для меня это важный критерий, но он не имеет отношения к спортивному результату. Милош довольно неплохо поработал с командой Чехии последние годы, был очень удивлен, когда уволили, причем в отставку его отправили во время чемпионата мира в Словакии. Не отправили прямо с турнира домой, но назвали имя человека, который его заменит в 2020 году.

Милош силен, как человек, который может повести в бой, он прекрасно давит на арбитров и очень красиво изображает, что судьи ошибаются.

Если говорить о спортивном результате, то мы даже не знаем, каким именно будет «Барыс». Ничего не слышно о новичках, о бюджете клуба. К клубу сейчас можно примерять любого тренера, но смысла в этом немного. Не ему же выходить на лед", — написал Шевченко.