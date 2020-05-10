Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
13Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
14:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Будет, безусловно, весело». В России оценили приглашение Ржиги главным тренером в «Барыс»

Российский хоккейный журналист Алексей Шевченко поделился своим мнением по поводу возможного прихода в «Барыс» чешского специалиста Милоша Ржиги. В своей колонке на «Спорт-Экспресс» он отметил, что этот наставник сможет повести команду в бой.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Милош Ржига признал, что ведет переговоры с «Барысом», но при этом казахстанский клуб, наученный горьким опытом, молчит и ничего не подтверждает. Это странно, ведь сообщили же о переговорах с тем, кто и не собирался в Казахстан.

Говорят, что Ржиге нет пути в КХЛ, причем не по спортивным причинам. Дескать, вел себя неправильно последние годы, произнес несколько резких слов по отношению к России, демонстрировал пренебрежение. Думаю, что у него действительно не было шансов возглавить какой-то российский клуб, но Казахстан все-таки другая страна, там могут иметь свое мнение и руководство клуба не обязано ни перед кем отчитываться.

Читайте также
Названы новый тренер «Барыса» и условия контракта

Напрямую ссориться они, конечно, не будут, но прислушаются, если им настоятельно рекомендуют «не приглашать чешского тренера». Однако такие просьбы подразумевают ответную услугу, но сейчас об этом не может быть и речи.

Но нужен ли казахстанскому клубу Милош? Будет, безусловно, весело. Лично для меня это важный критерий, но он не имеет отношения к спортивному результату. Милош довольно неплохо поработал с командой Чехии последние годы, был очень удивлен, когда уволили, причем в отставку его отправили во время чемпионата мира в Словакии. Не отправили прямо с турнира домой, но назвали имя человека, который его заменит в 2020 году.

Милош силен, как человек, который может повести в бой, он прекрасно давит на арбитров и очень красиво изображает, что судьи ошибаются.

Если говорить о спортивном результате, то мы даже не знаем, каким именно будет «Барыс». Ничего не слышно о новичках, о бюджете клуба. К клубу сейчас можно примерять любого тренера, но смысла в этом немного. Не ему же выходить на лед", — написал Шевченко.

Напомним, ранее появилась информация, что «Барыс» предложил Ржиге контракт на два года.

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
СМИ сообщили о вероятном возвращении в "Барыс" канадского форварда
Сенсация без Хабиба: как UFC вернул спорт в мир коронавируса
«Реал» думает снизить зарплаты игроков на 30% в следующем сезоне
«Боги войны разбудили меня». Тайсон о возвращении на ринг
«Барселона» сэкономит около 39 млн евро на сокращении зарплат
Хавбек «Ювентуса» согласовал условия контракта с «Барселоной»
«Лион» опроверг информацию о дате матча с «Ювентусом»
Бундеслига возобновится 16 мая, несмотря на карантин в «Динамо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь