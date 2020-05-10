Лучший бомбардир клуба КХЛ «Адмирал» Бакош стал игроком «Спартака»
ТАСС, 10 мая. Словацкий нападающий Мартин Бакош подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак». Об этом сообщает
ТАСС, 10 мая. Словацкий нападающий Мартин Бакош подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак». Об этом сообщает
Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на два сезона.
В прошлом сезоне Бакош выступал за владивостокский «Адмирал», который
Также «Бакош» выступал за чешский клуб «Били Тигржи», в КХЛ, помимо «Адмирала», он представлял братиславский «Слован», пекинский «Куньлунь» и «Сочи». В Американской хоккейной лиге Бакош выступал за