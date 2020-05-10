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15:41 (мск), источник: ТАСС

Лучший бомбардир клуба КХЛ «Адмирал» Бакош стал игроком «Спартака»

ТАСС, 10 мая. Словацкий нападающий Мартин Бакош подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на два сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне Бакош выступал за владивостокский «Адмирал», который из-за пандемии коронавируса вынужден пропустить следующий чемпионат. Бакош стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, записав на свой счет 42 очка (19 голов + 23 передачи) в 61 матче регулярного чемпионата.

Также «Бакош» выступал за чешский клуб «Били Тигржи», в КХЛ, помимо «Адмирала», он представлял братиславский «Слован», пекинский «Куньлунь» и «Сочи». В Американской хоккейной лиге Бакош выступал за фарм-клуб «Бостона» — «Провиденс».

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