Лучший бомбардир клуба КХЛ «Адмирал» Бакош стал игроком «Спартака»

Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на два сезона.

В прошлом сезоне Бакош выступал за владивостокский «Адмирал», который из-за пандемии коронавируса вынужден пропустить следующий чемпионат. Бакош стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, записав на свой счет 42 очка (19 голов + 23 передачи) в 61 матче регулярного чемпионата.