СМИ сообщили о вероятном возвращении в «Барыс» канадского форварда
Канадский нападающий Мэтт Фрэттин близок к возвращению в ХК «Барыс», передает Шайба.kz.
Канадский нападающий Мэтт Фрэттин близок к возвращению в ХК «Барыс», передает Шайба.kz.
В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист выступал за казанский «Ак Барс». В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 56 матчей и набрал 28 (8+20) очков, в четырех играх
Напомним, два предыдущих сезона форвард провел в столичном «Барысе», в составе которого сыграл 106 матчей и набрал 79 (37+42) очков.
В НХЛ канадец выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Коламбус Блю Джекетс». Всего в лиге он провел 135 игр, забросил 17 шайб и сделал 18 результативных передач.