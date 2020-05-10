СМИ сообщили о вероятном возвращении в «Барыс» канадского форварда

В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист выступал за казанский «Ак Барс». В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 56 матчей и набрал 28 (8+20) очков, в четырех играх плей-офф записал в актив 5 (3+2) очков.

Напомним, два предыдущих сезона форвард провел в столичном «Барысе», в составе которого сыграл 106 матчей и набрал 79 (37+42) очков.