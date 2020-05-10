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17:55 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ сообщили о вероятном возвращении в «Барыс» канадского форварда

Канадский нападающий Мэтт Фрэттин близок к возвращению в ХК «Барыс», передает Шайба.kz.

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В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист выступал за казанский «Ак Барс». В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 56 матчей и набрал 28 (8+20) очков, в четырех играх плей-офф записал в актив 5 (3+2) очков.

Напомним, два предыдущих сезона форвард провел в столичном «Барысе», в составе которого сыграл 106 матчей и набрал 79 (37+42) очков.

В НХЛ канадец выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Коламбус Блю Джекетс». Всего в лиге он провел 135 игр, забросил 17 шайб и сделал 18 результативных передач.

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СМИ сообщили о вероятном возвращении в "Барыс" канадского форварда
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