«Сильный специалист и мотиватор». Эксперт — о новом тренере «Барыса» и совмещении со сборной

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что «Барыс» согласовал предварительные условия контракта с чешским специалистом. Срок соглашения будет рассчитан до апреля 2022 года.

— Мне посчастливилось поработать вместе с Милошем Ржигой на протяжении пяти лет в таких клубах, как «Химик», «Спартак» и «Авангард». Он сильный специалист и мотиватор. У него богатый опыт работы в КХЛ и Европе. Если ему доверили возглавить сборную Чехии, это что-то значит. Не каждому же дают возможность поработать с национальной командой.

— Некоторые специалисты отмечают, что не надо совмещать пост главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана. Что вы думаете об этом?

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— Я считаю, что необязательно разделять эти должности. В сборной Казахстана собраны практически все хоккеисты из системы «Барыса». На протяжении всего сезона ты работаешь с этими игроками, строишь тактику и тренировочный процесс. Знаешь их лучше всех, ты проживаешь с ними все мелочи. К тому же тебе помогают местные специалисты, которые знают других игроков из ВХЛ и чемпионата Казахстана. Но список качественных хоккеистов, которые могут усилить сборную Казахстана, не такой и большой.

Тем более есть главный тренер фарм-клуба «Барыса» Юрий Михайлис, который ежегодно выезжает со второй сборной на Еврочелленджи. Он хорошо знает молодых перспективных игроков, будущих кандидатов в сборную Казахстана. В системе «Барыса» собраны лучшие специалисты, есть вертикаль, и дать совет там есть кому. Когда надо защищать честь страны, то все должны собраться в единый кулак и работать во благо.

Напомним, Ржига 5 мая покинул сборную Чехии, с которой работал с 2017 года и доходил до полуфинала чемпионата мира-2018.