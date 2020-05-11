«Сильный специалист и мотиватор». Эксперт — о новом тренере «Барыса» и совмещении со сборной

Ранее стало известно, что «Барыс» согласовал предварительные условия контракта с чешским специалистом. Срок соглашения будет рассчитан до апреля 2022 года.
— Мне посчастливилось поработать вместе с Милошем Ржигой на протяжении пяти лет в таких клубах, как «Химик», «Спартак» и «Авангард». Он сильный специалист и мотиватор. У него богатый опыт работы в КХЛ и Европе. Если ему доверили возглавить сборную Чехии, это что-то значит. Не каждому же дают возможность поработать с национальной командой.
— Некоторые специалисты отмечают, что не надо совмещать пост главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана. Что вы думаете об этом?
— Я считаю, что необязательно разделять эти должности. В сборной Казахстана собраны практически все хоккеисты из системы «Барыса». На протяжении всего сезона ты работаешь с этими игроками, строишь тактику и тренировочный процесс. Знаешь их лучше всех, ты проживаешь с ними все мелочи. К тому же тебе помогают местные специалисты, которые знают других игроков из ВХЛ и чемпионата Казахстана. Но список качественных хоккеистов, которые могут усилить сборную Казахстана, не такой и большой.
Тем более есть главный тренер фарм-клуба «Барыса» Юрий Михайлис, который ежегодно выезжает со второй сборной на Еврочелленджи. Он хорошо знает молодых перспективных игроков, будущих кандидатов в сборную Казахстана. В системе «Барыса» собраны лучшие специалисты, есть вертикаль, и дать совет там есть кому. Когда надо защищать честь страны, то все должны собраться в единый кулак и работать во благо.
Напомним, Ржига 5 мая покинул сборную Чехии, с которой работал с 2017 года и доходил до полуфинала чемпионата мира-2018.
В КХЛ Ржига возглавлял «Слован», «Авангард», СКА, «Атлант» и «Спартак», в чемпионате России тренировал «Химик», в Чехии — «Пардубице» и «Энергию», а в Словакии — «Слован», с которым дважды становился чемпионом. В сезоне-2010/11 он довел «Атлант» до финала Кубка Гагарина.