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11:01 (мск), источник: Vesti.kz

Финалист ЧМ с опытом игры в НХЛ покинул «Барыс» и подписал контракт с новым клубом

Нападающий Ииро Пакаринен подписал контракт с финским «Йокеритом», сообщается на сайте клуба.

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Соглашение 28-летнего игрока с «Йокеритом» рассчитано на три года.

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Сезон-2019/20 финский нападающий провел в «Барысе». В регулярном чемпионате Пакаринен записал на свой счет четыре шайбы и шесть передач в 22 матчах, в пяти играх плей-офф форвард отметился одной заброшенной шайбой.

Помимо «Барыса», финский хоккеист выступал в КХЛ за магнитогорский «Металлург». До переезда в КХЛ Пакаринен играл в Северной Америке в системе «Эдмонтона» из НХЛ, а также на родине за ХИФК и «КалПу». В сильнейшей лиге мира на его счету 23 (10+13) очка в 134 матчах.

В 2014 году Пакаринен в составе сборной Финляндии дошел до финала чемпионата мира, а в начале карьеры выигрывал «бронзу» юниорского ЧМ.

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