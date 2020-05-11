Финалист ЧМ с опытом игры в НХЛ покинул «Барыс» и подписал контракт с новым клубом

Соглашение 28-летнего игрока с «Йокеритом» рассчитано на три года.

Сезон-2019/20 финский нападающий провел в «Барысе». В регулярном чемпионате Пакаринен записал на свой счет четыре шайбы и шесть передач в 22 матчах, в пяти играх плей-офф форвард отметился одной заброшенной шайбой.

Помимо «Барыса», финский хоккеист выступал в КХЛ за магнитогорский «Металлург». До переезда в КХЛ Пакаринен играл в Северной Америке в системе «Эдмонтона» из НХЛ, а также на родине за ХИФК и «КалПу». В сильнейшей лиге мира на его счету 23 (10+13) очка в 134 матчах.