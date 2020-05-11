Казахстанский «Барыс» попрощался с четвертым легионером команды после завершения сезона в КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Финский форвард Ииро Пакаринен перешел в «Йокерит».

«Нападающий Ииро Пакаринен продолжит карьеру в “Йокерите”. За “Барыс” Пакаринен сыграл 27 матчей, забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач при показателе полезности “+2”.

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Мы благодарим Ииро за работу и желаем удачи в продолжении карьеры. ⠀

Kiitos!» — сообщается в Instagram «Барыса».

Ранее команду покинули: лучший бомбардир «Барыса» Корбэн Найт, который перешел в омский «Авангард», а игроком «Локомотива» стал голкипер Эдди Паскуале. Оба хоккеиста из Канады. Также ярославский клуб пополнил финский защитник «Барыса» Атте Охтамаа.

Названы новый тренер «Барыса» и условия контракта.

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Нападающий Ииро Пакаринен продолжит карьеру в `#34;Йокерите`#34;. ⠀ За `#34;Барыс`#34; Пакаринен сыграл 27 матчей, забросил 5 шайб и сделал 6 результативных передач при показателе полезности `#34;+2`#34;. ⠀ Мы благодарим Ииро за работу и желаем удачи в продолжении карьеры. ⠀ Kiitos!

Публикация от ХК `#34;Барыс`#34; (@barys_official) 11 Май 2020 в 12:01 PDT.

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