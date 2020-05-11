Финский нападающий прокомментировал переход из «Барыса» в новый клуб

Прошедший сезон Пакаринен провел в «Барысе», за который набрал 10 очков (4+6) в 22 матчах регулярного чемпионата и забросил одну шайбу в пяти встречах плей-офф. C октября по февраль 28-летний финн не играл из-за травмы.

«Я действительно счастлив, что буду выступать за “джокеров”. Это отличный клуб с богатыми традициями, у которого, уверен, будет сильная команда в следующем сезоне. Мы, конечно, ставим перед собой самые высокие цели. Я с нетерпением жду начала следующего сезона», — сказал Пакаринен в интервью официальному сайту клуба.