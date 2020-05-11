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12:39 (мск), источник: Vesti.kz

Финский нападающий прокомментировал переход из «Барыса» в новый клуб

Финский нападающий Ииро Пакаринен прокомментировал переход в «Йокерит». Форвард подписал трехлетний контракт с клубом из Хельсинки.

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Прошедший сезон Пакаринен провел в «Барысе», за который набрал 10 очков (4+6) в 22 матчах регулярного чемпионата и забросил одну шайбу в пяти встречах плей-офф. C октября по февраль 28-летний финн не играл из-за травмы.

«Я действительно счастлив, что буду выступать за “джокеров”. Это отличный клуб с богатыми традициями, у которого, уверен, будет сильная команда в следующем сезоне. Мы, конечно, ставим перед собой самые высокие цели. Я с нетерпением жду начала следующего сезона», — сказал Пакаринен в интервью официальному сайту клуба.

До «Барыса» Пакаринен выступал за магнитогорский «Металлург», в системе «Эдмонтона» из НХЛ и финские ХИФК и «КалПу». В 2014 году форвард в составе сборной Финляндии дошел до финала чемпионата мира, а в начале карьеры выигрывал «бронзу» юниорского ЧМ.

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