Форвард сборной Казахстана рассказал о новом контракте с «Барысом» и шутках Скабелки

— Аркадий, поздравляю с продлением контракта с «Барысом». Долго думали над этим решением?

— Спасибо, вариантов было немного и соответственно думать над этим вопросом было нетрудно. Очень рад, что еще на два сезона останусь в «Барысе», — признался Шестаков.

— По статистике, вы и Антон Сагадеев провели все матчи в КХЛ. Довольны своим дебютным сезоном в лиге?

— Мне очень приятно, что получилось сыграть все матчи в регулярном чемпионате и выполнить свою основную личную задачу на сезон. В целом всем доволен, в сумме смог набрать 16 очков. Надеюсь, что в следующем сезоне получится набрать гораздо больше и этим помочь команде.

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— У вас и в «Торпедо», и в «Барысе» высокий процент выигранных вбрасываний. В чем ваш секрет?

— В юном возрасте наш тренер Сергей Васильевич уделял особое внимание игре на точке вбрасывания. Говорил, что начало смены и выигранное вбрасывание — это большое преимущество. Наверное, с того момента у меня и отложилось, что надо быть максимально концентрированным на точке и стараться всегда выигрывать.

— Команду покинул Андрей Скабелка — ваш первый тренер в КХЛ. Чем он вам запомнился?

— Это мой первый сезон в КХЛ, поэтому много чем запомнился. Андрей Владимирович — не только профессионал своего дела на льду, но и вне площадки не забывал уделять большое внимание команде и персонально каждому игроку. Подойдет, поговорит, пошутит — таким образом создает связь с игроками, а мы в свою очередь комфортно чувствуем себя и на льду, и за его пределами.

— В СМИ все больше говорят, что у «Барыса» будет не русскоязычный тренер. Как ваш английский? Может, с кем-то из легионеров говорите на английском?

— Можно говорить что угодно, но надо дождаться официальной новости о назначении тренера. Насчет языка — с этим у меня проблемы. Сейчас окончу университет в Омске и возьмусь плотно за изучение английского языка.

— Спрошу про поражение в матче с Польшей. Что тогда случилось на ваш взгляд?

— Я думаю, все видели, что случилось. Мы проиграли Польше, потому что не смогли реализовать свои моменты. Больше тут и добавить нечего.

— Как проводите время на карантине? Чем занимали себя в это время?

— После приезда в родной город мы с женой сидели пять недель дома. Выходили только за продуктами, да и дома нашлось много дел. Ремонт своими руками на кухне сделал, читал конспекты и сдавал экзамены ВШТ (Высшая школа тренеров), самостоятельно тренировался, играл в компьютерные игры. Так что нашел, чем заняться, не скучал.