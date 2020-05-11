Снайпер из Канады, распасовщик и Бойд. Как может выглядеть ударная тройка «Барыса» в КХЛ

Столичную команду покинули Корбэн Найт с Ииро Пакариненом, которые играли при реализации численного большинства. Могут уйти Линус Виделль с Дастином Бойдом, но обоим клуб предложить обновить соглашения. Есть вариант с приглашением еще одного результативного форварда. Намечается интересное сочетание.

В центре ударного звена сыграет Бойд, а по краям Виделль и Мэтт Фрэттин. Три разноплановых хоккеиста могут дополнить друг друга: Дастин займет зону перед воротами, а его напарники будут придумывать комбинации, где Линус ассистирует, а Мэтт забивает. Сомнения? За три сезона в КХЛ 32-летний канадец отметился 48 шайбами и отдал 64 передачи.

Если взять только прошлый сезон, то показатели тройки выглядят так:

Мэтт Фрэттин (11+22) — Дастин Бойд (13+9) — Линус Виделль (11+23).

Учтем, что швед присоединился к клубу по ходу сезона, а Фрэттин с Бойдом какое-то время искали свою игру и не всегда получали достаточное количество доверия. Мастерство вместе со сыгранностью и уверенностью могут дать хороший результат для «Барыса». Если не найдут лучше, то это вполне рабочий вариант.