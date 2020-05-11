Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
17:47 (мск), источник: Vesti.kz

Снайпер из Канады, распасовщик и Бойд. Как может выглядеть ударная тройка «Барыса» в КХЛ

Казахстанский «Барыс» может сформировать новую первую тройку — все исполнители имеют опыт выступления за столичную команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и были среди лидеров. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх

Столичную команду покинули Корбэн Найт с Ииро Пакариненом, которые играли при реализации численного большинства. Могут уйти Линус Виделль с Дастином Бойдом, но обоим клуб предложить обновить соглашения. Есть вариант с приглашением еще одного результативного форварда. Намечается интересное сочетание.

В центре ударного звена сыграет Бойд, а по краям Виделль и Мэтт Фрэттин. Три разноплановых хоккеиста могут дополнить друг друга: Дастин займет зону перед воротами, а его напарники будут придумывать комбинации, где Линус ассистирует, а Мэтт забивает. Сомнения? За три сезона в КХЛ 32-летний канадец отметился 48 шайбами и отдал 64 передачи.

Если взять только прошлый сезон, то показатели тройки выглядят так:

Мэтт Фрэттин (11+22) — Дастин Бойд (13+9) — Линус Виделль (11+23).

Учтем, что швед присоединился к клубу по ходу сезона, а Фрэттин с Бойдом какое-то время искали свою игру и не всегда получали достаточное количество доверия. Мастерство вместе со сыгранностью и уверенностью могут дать хороший результат для «Барыса». Если не найдут лучше, то это вполне рабочий вариант.

Напомним, «Барыс» ищет не только главного тренера, но и хочет удержать некоторых лидеров команды. Возможно, что новички в клубе появятся после объявления нового наставника.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Воин в огне. Почему проиграл Тони Фергюсон
РПЛ твердо намерена доиграть сезон. Все решится до 27 мая
«Реал» возобновил тренировки на базе команды
УЕФА сократит или отменит квалификацию в ЛЧ и ЛЕ в новом сезоне
Тони Фергюсон: Это была не моя ночь
СМИ: Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой» после карантина
Фергюсону грозит операция после боя с Гейджи на турнире UFC
Эвандер Холифилд назвал короля супертяжелого дивизиона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь