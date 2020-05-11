Грубиян, бомбардиры и голкипер для сборной. Пять «друзей» Ржиги в «Барысе»
Чешский специалист Милош Ржига может возглавить «Барыс» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В разные годы за столичный клуб выступали его
Чешский специалист Милош Ржига может возглавить «Барыс» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В разные годы за столичный клуб выступали его
Руководство столичного клуба еще не выбрало вектор развития команды, перебирая между
1. Томаш Клоучек (7+28).
Агрессивный защитник дебютировал в КХЛ вместе с клубом. Томаш пришел в «Барыс» уже состоявшимся игроком — больше 400 игр провел в НХЛ и АХЛ. Свыше ста встреч Клоучек отыграл и в КХЛ. В первом своем сезоне в Казахстане он отметился не только 23 (5+18) очками и 222 минутами штрафа. Некоторые его удаления носили характер «исключительной грубости».
2−3. Иржи Новотны (22+44) и Лукаш Кашпар (40+39).
Про этот чешский дуэт говорить порознь невозможно. Они приехали в «Барыс» в статусе чемпионов мира и заиграли в клубе, в который из ББД приехать успел только Брэндон Боченски. В третьем сезоне лиги эта тройка плюс Кевин Даллмэн набрала 170 очков. Таких ярких чехов в «Барысе» больше не было.
4. Камил Крепс (10+23).
Вы его помните? А ведь
5. Доминик Граховина.
Потенциальный игрок сборной Казахстана не реализовал свой потенциал в «Барысе». Голкипер выделялся уверенной игрой клюшкой на выходах, но без серьезных ошибок не обошлось. Раскрыться Граховине помешала травма — повреждения беспокоили игрока даже после возвращения на лед, и «Барыс» принял решение с ним расстаться.
Напомним, в новом сезоне КХЛ столичный «Барыс» может возглавить Ржига. Он уже работал в КХЛ, сыграв с «Атлантом» в финале Кубка Гагарина.