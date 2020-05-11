Грубиян, бомбардиры и голкипер для сборной. Пять «друзей» Ржиги в «Барысе»

Руководство столичного клуба еще не выбрало вектор развития команды, перебирая между тренерами-кандидатами, но если это будет чех, то его соотечественники уже сделали хорошую рекламу.

1. Томаш Клоучек (7+28).

Агрессивный защитник дебютировал в КХЛ вместе с клубом. Томаш пришел в «Барыс» уже состоявшимся игроком — больше 400 игр провел в НХЛ и АХЛ. Свыше ста встреч Клоучек отыграл и в КХЛ. В первом своем сезоне в Казахстане он отметился не только 23 (5+18) очками и 222 минутами штрафа. Некоторые его удаления носили характер «исключительной грубости».

2−3. Иржи Новотны (22+44) и Лукаш Кашпар (40+39).

Про этот чешский дуэт говорить порознь невозможно. Они приехали в «Барыс» в статусе чемпионов мира и заиграли в клубе, в который из ББД приехать успел только Брэндон Боченски. В третьем сезоне лиги эта тройка плюс Кевин Даллмэн набрала 170 очков. Таких ярких чехов в «Барысе» больше не было.

4. Камил Крепс (10+23).

Вы его помните? А ведь когда-то он был частью трио с Новотны и Кашпаром, когда они были в топ-6 ротации «Барыса». Впереди были только парни из ББД. Камил надолго не задержался в КХЛ — один сезон с «Барысом», после чего отправился в командировку по странам Европы.

5. Доминик Граховина.

Потенциальный игрок сборной Казахстана не реализовал свой потенциал в «Барысе». Голкипер выделялся уверенной игрой клюшкой на выходах, но без серьезных ошибок не обошлось. Раскрыться Граховине помешала травма — повреждения беспокоили игрока даже после возвращения на лед, и «Барыс» принял решение с ним расстаться.