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11 мая, источник: Vesti.kz

Грубиян, бомбардиры и голкипер для сборной. Пять «друзей» Ржиги в «Барысе»

Чешский специалист Милош Ржига может возглавить «Барыс» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В разные годы за столичный клуб выступали его хоккеисты-соотечественники, и каждый из них был заметной фигурой. Как же засветились предшественники Ржиги? Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Руководство столичного клуба еще не выбрало вектор развития команды, перебирая между тренерами-кандидатами, но если это будет чех, то его соотечественники уже сделали хорошую рекламу.

1. Томаш Клоучек (7+28).

Агрессивный защитник дебютировал в КХЛ вместе с клубом. Томаш пришел в «Барыс» уже состоявшимся игроком — больше 400 игр провел в НХЛ и АХЛ. Свыше ста встреч Клоучек отыграл и в КХЛ. В первом своем сезоне в Казахстане он отметился не только 23 (5+18) очками и 222 минутами штрафа. Некоторые его удаления носили характер «исключительной грубости».

2−3. Иржи Новотны (22+44) и Лукаш Кашпар (40+39).

Про этот чешский дуэт говорить порознь невозможно. Они приехали в «Барыс» в статусе чемпионов мира и заиграли в клубе, в который из ББД приехать успел только Брэндон Боченски. В третьем сезоне лиги эта тройка плюс Кевин Даллмэн набрала 170 очков. Таких ярких чехов в «Барысе» больше не было.

4. Камил Крепс (10+23).

Вы его помните? А ведь когда-то он был частью трио с Новотны и Кашпаром, когда они были в топ-6 ротации «Барыса». Впереди были только парни из ББД. Камил надолго не задержался в КХЛ — один сезон с «Барысом», после чего отправился в командировку по странам Европы.

5. Доминик Граховина.

Потенциальный игрок сборной Казахстана не реализовал свой потенциал в «Барысе». Голкипер выделялся уверенной игрой клюшкой на выходах, но без серьезных ошибок не обошлось. Раскрыться Граховине помешала травма — повреждения беспокоили игрока даже после возвращения на лед, и «Барыс» принял решение с ним расстаться.

Напомним, в новом сезоне КХЛ столичный «Барыс» может возглавить Ржига. Он уже работал в КХЛ, сыграв с «Атлантом» в финале Кубка Гагарина.

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