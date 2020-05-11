Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
20:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Динамо»: Вудкрофт очень строгий, он никогда не молчит

Защитник минского «Динамо» Владислав Ерёменко поделился мнением о главном тренере команды Крэйге Вудкрофте.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Разница в тренировочном процессе у «Динамо» и «Юности»? В «Динамо» всё интенсивнее, тренировки на высокой скорости. В начале сезона могли быть тренировки, где ты отдаёшь неточный пас, но к середине таких уже не было. Все понимали, что нужно делать. Если ты выходишь на тренировку и отдаёшь неточный пас, ты не готов к тренировке. Это профессиональный хоккей. Ты должен собраться и следующий пас уже отдать точно.

Вудкрофт? Выходишь на тренировку, вроде собран, а потом понимаешь: сейчас неточно отдашь — и он начнёт кричать. Появляется волнение, он кричит «давай, соберись!». Крэйг очень строгий, он никогда не молчит, всегда подскажет, где-то прикрикнет, чтобы взбодрить. Он всегда в любое время проводит беседы с молодыми. Постоянно рассказывает, где мы должны быть лучше, на чем должны быть сфокусированы. Он может собрать всех вместе и начать объяснять, что нужно делать. Крэйг хочет объяснить, что мы ещё молодые, у нас намного больше работы, чем у ребят постарше. Чтобы мы не расслаблялись, — приводит слова Ерёменко пресс-служба клуба.

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
РПЛ твердо намерена доиграть сезон. Все решится до 27 мая
«Реал» возобновил тренировки на базе команды
УЕФА сократит или отменит квалификацию в ЛЧ и ЛЕ в новом сезоне
Сборные России и Канады поменяют местами в группах на ЧМ-2021
СМИ: Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой» после карантина
As: «Реал» доиграет сезон на стадионе «Альфредо ди Стефано»
Футболиста «Сочи» обвиняют в краже автомобиля во Франции
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь