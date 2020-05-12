Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
12:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лехтеря стал новичком «Спартака»

Йори Лехтеря стал очередным новичком «Спартака» в нынешнем межсезонье.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Контракт с 32-летним финским нападающим подписан до 30 апреля 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.

Йори Лехтеря стал очередным новичком «Спартака». Контракт с 32-летним финским нападающим подписан до 30 апреля 2021 года.

В прошедшем чемпионате Йори Лехтеря провёл 51 матч в составе СКА, записав на свой счёт 30 (15+15) очков. Всего в КХЛ у Йори 260 матчей и 194 (70+124) очка.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Йори Лехтеря провел 51 матч в составе СКА, записав на свой счет 30 (15+15) очков. Нападающий в среднем за матч проводил на площадке 17 минут и 20 секунд. В плей-офф форвард на лед не выходил.

В КХЛ нападающий выступал также за «Локомотив» и «Сибирь», он провел в общей сложности в лиге 260 матчей, в которых набрал 194 (70+124) очка.

Во время загрузки произошла ошибка.
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Отставка Семина ляжет на репутацию несмываемым пятном
«Сделал КТ легких — пневмония...» Как я случайно узнал, что заболел коронавирусом
Гэтжи не светит бой с Хабибом. Объясняем, почему
Великий гол хоккеиста Боброва. Он принес СССР первое золото ЧМ
Щербакова сообщила, что не уходила от Тутберидзе
В фигурном катании изменили правила. При чем тут Загитова?
Павел Буре вошел в символическую сборную «Ванкувера» всех времен
«Феррари» объявила, что Феттель покинет команду
Капризов не сможет дебютировать в НХЛ в сезоне-2019/20
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь