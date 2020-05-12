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14:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Бурмистров — о публикации зарплат игроков: Эта информация людям не нужна

Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился мнением о том, чтобы открыто публиковать данные о сумме контрактов игроков.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Думаю, что не надо открывать зарплаты, — приводит слова Бурмистрова «Бизнес-Online». — Эта информация людям не нужна. Болельщики приходят на хоккей, получают удовольствие от игры, а кто сколько зарабатывает… Мы же не знаем, сколько получают юристы и банкиры. Почему кто-то должен знать наши зарплаты?

— Много людей потеряли работу и доход, поэтому наверняка будет недовольство большими тратами на профессиональный спорт.

— Не мы задали такой денежный баланс. Спортсмены не виноваты, что нам столько платят. Мы зарабатываем собственным здоровьем. Сложно и пробиться на высший уровень. Посмотрите, сколько ребят заканчивают карьеры во вторых командах. Что они делают потом? В основном тренируют, потому что знали только хоккей и ничему другому не могли уделить внимание.

— Вы обращаете внимание на зарплаты других хоккеистов?

— Нет. Думаю, никто из игроков не обращает внимание и не обсуждает. Зачем лезть в чужой карман?

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