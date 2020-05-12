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15:54 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский хоккеист Кирилл Готовец подписал контракт с «Авангардом»

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник сборной Беларуси по хоккею Кирилл Готовец подписал контракт на один год с омским «Авангардом», сообщили БЕЛТА в пресс-службе минского «Динамо».

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Кирилл Готовец провел в «Динамо» три сезона, в течение которых сыграл 134 матча и набрал 18 очков при показателе полезности «-18».

В «Авангарде» защитник будет играть с хорошо знакомым белорусским болельщикам нападающим Андреем Стасем.

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