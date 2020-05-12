Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
15:58 (мск), источник: Vesti.kz

В «Барысе» сообщили о контрактах для Бойда и экс-форварда сборной Швеции

Казахстанский «Барыс» хочет сохранить в составе экс-форварда сборной Швеции Линуса Виделля. В клубе прокомментировали корреспонденту Vesti.kz информацию о контракте для 35-летнего нападающего и рассказали о предложении для 33-летнего Дастина Бойда, выступающего за сборную Казахстана.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

У обоих игроков линии атаки истекли соглашения с клубом в конце апреля, но «Барыс» заинтересован в продолжении сотрудничества, ведь оба могут войти в ударную тройку.

«Виделлю и Бойду предложено продление контракта сроком на один год, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Барыса».

Напомним, в конце апреля «Барыс» покинул не только главный тренер Андрей Скабелка, у которого подошел к концу двухлетний контракт, но и некоторые легионеры — Атте Охтамаа с Эдди Паскуале перешли в «Локомотив», а в «Авангард» ушел Корбэн Найт.

Нашел себе новый клуб и Ииро Пакаринен. Столичный клуб продолжает поиски главного тренера — кандидатом называют экс-тренера сборной Чехии Милоша Ржигу.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Олимпийская чемпионка и пресс-секретарь Путина попали в больницу с коронавирусом
Гэтжи не светит бой с Хабибом. Объясняем, почему
Великий гол хоккеиста Боброва. Он принес СССР первое золото ЧМ
Don Balon: Президент «Барселоны» одобрил трансфер Миранчука
Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом
СМИ: Российский футболист оштрафован за критику правительства
«Феррари» объявила, что Феттель покинет команду
Источник: 13-летняя фигуристка ушла из группы Тутберидзе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь