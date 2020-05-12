В «Барысе» сообщили о контрактах для Бойда и экс-форварда сборной Швеции
Казахстанский «Барыс» хочет сохранить в составе
Казахстанский «Барыс» хочет сохранить в составе
У обоих игроков линии атаки истекли соглашения с клубом в конце апреля, но «Барыс» заинтересован в продолжении сотрудничества, ведь оба могут войти в ударную тройку.
«Виделлю и Бойду предложено продление контракта сроком на один год, — прокомментировали ситуацию в
Напомним, в конце апреля «Барыс» покинул не только главный тренер Андрей Скабелка, у которого подошел к концу двухлетний контракт, но и некоторые легионеры — Атте Охтамаа с Эдди Паскуале перешли в «Локомотив», а в «Авангард» ушел Корбэн Найт.
Нашел себе новый клуб и Ииро Пакаринен. Столичный клуб продолжает поиски главного тренера — кандидатом называют