«Как раскидал их? Уверенно!» Рыспаев — о драке с «Куньлунем» и несправедливом наказании от КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Хоккеист рассказал, что хотел поставить на место соперников, которые в предыдущей встрече играли очень грубо, нанеся травму его одноклубникам по «Барысу». По словам Рыспаева, его удивило, что в лиге решили наказать его так жестко, тем более, что это был даже не предсезонный турнир, а товарищеские матчи.

— Дамир, как ты раскидал половину «Куньлуня»?

— Уверенно. (смеется).

— Это мы видели.

— Был зол. Был на то, что они как-то реагируют. Был зол на то, что они уступчивы были в каких-то моментах, не стали держать слово, позиции. Я на раскатке подходил к этому игроку: «Go fight?». Говорил ему о своих намерениях, о своем желании отомстить за наших ребят, которых в предыдущей игре они очень сильно покалечили. Покалечили бы на неделю-две — ладно. А тут они калечат его (Дастина Бойда — прим. ред.) на четыре месяца. Это ненормально уже. Вышел. Наказал. Как-то так (смеется). По льду начал их возить, таскать-перетаскивать.

Судьи тоже были чуть-чуть дезориентированы, когда ребята там на другой лавке дрались. Каиров, Ибрайбеков дрались. Это тоже был такой неплохой ход. С Назаровым посовещались, как это сделать, тоже судей чуть отвлечь.

— Ожидал, что дисквалификация такая большая будет?

— А была ли такая дисквалификация вообще когда-нибудь? Даже НХЛ возьмите агрессивную. Даже когда Саймон клюшкой ударил пот голове, нанес сопернику нереальную травму, ему дали 12 что ли матчей, врать не буду. А в НХЛ игры через день, грубо говоря, на пару месяцев дисквалифицировали максимум. Но там реально секирой он дал по голове, и все.

А тут предсезонка, еще не официальный турнир, даже не предсезонный, а просто товарищеский. Мы просто вот собрались, позвали судей. Вообще просто — матча не существует. И опираясь на этот матч, на эти действия, они мне дали бессрочную дисквалификацию. Вот тут я был удивлен.

Потом Юрзин говорил типа «заявление напишем». Заявление? В хоккее? Что с хоккеем происходит? Что-то пошло не так (смеется).

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