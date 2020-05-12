«На “Номад” ходят как на похороны». Рыспаев — о популярности «Барыса» и стимуле играть в КХЛ

Известный казахстанский тафгай Дамир Рыспаев, который прошлый сезон провел в системе «Барыса», в прямом эфире на Vesti.kz в Instagram признался, что интерес болельщиков является большим стимулом для попадания в главную команду. Хоккеист отметил, что «Номад», выступающий в ВХЛ, не пользуется такой популярностью в столице.

«Мечтает ли хоккеист из ВХЛ попасть в КХЛ? Конечно. Любой игрок мечтает быть в главной команде. Даже вот, смотрите. Мы играем в Нур-Султане. На «Барыс» придет 10−12 тысяч человек. А на «Номад» как на похороны — родные и близкие. Когда ты играешь и арена полная, все классно. А никто не смотрит тебя, и ты, конечно, понимаешь, куда надо идти, понимаешь, к чему надо идти. В МХЛ такая же ситуация, в ЧРК.

И болельщиков можно понять. Он на «Барыс"-то не всегда может пойти посмотреть. У него работа, дети, и идти на «Номад»… То есть даже по психологии можно сказать. Он же пойдет на что-то лучшее. Так же и мы выбираем лучшее — хотим попасть в «Барыс», — сказал Рыспаев.