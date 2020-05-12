«Барыс» выбрал нового главного тренера
Казахстанский «Барыс» не вёл переговоров с известным тренером Милошем Ржигой, информирует
Казахстанский «Барыс» не вёл переговоров с известным тренером Милошем Ржигой, информирует
«Нам стало известно, что в “Барысе” не ведут переговоров с Милошом Ржигой, который недавно покинул пост главного тренера сборной Чехии. Сам Ржига, подтверждая переговоры с клубом из
51-летний Михайлис работает в системе «Барыса» с 2007 года. Лишь один сезон, 2012/13, воспитанник карагандинского хоккея провел в другой команде, уйдя в «Алматы». Долгие годы Михайлис работает главным тренером «Номада». В первой половине 2018 года он был ассистентом Галыма Мамбеталиева в «Барысе» и сборной Казахстана.
С 2014 года за «Барыс» играет сын Михайлиса — Никита, который также выступает за сборную Казахстана. Его контракт закончился 30 апреля, но клуб сделал квалификационное предложение, на которое игрок пока не ответил.
Последние два сезона «Барыс» тренировал Андрей Скабелка, который отказался продлевать контракт с клубом