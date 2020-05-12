«Барыс» выбрал нового главного тренера

Источник: РИА "Новости"

«Нам стало известно, что в “Барысе” не ведут переговоров с Милошом Ржигой, который недавно покинул пост главного тренера сборной Чехии. Сам Ржига, подтверждая переговоры с клубом из Нур-Султана в общении с прессой, ведет двойную игру и раскачивает другие команды, чтобы показать заинтересованность к себе», — пишет источник.

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51-летний Михайлис работает в системе «Барыса» с 2007 года. Лишь один сезон, 2012/13, воспитанник карагандинского хоккея провел в другой команде, уйдя в «Алматы». Долгие годы Михайлис работает главным тренером «Номада». В первой половине 2018 года он был ассистентом Галыма Мамбеталиева в «Барысе» и сборной Казахстана.

С 2014 года за «Барыс» играет сын Михайлиса — Никита, который также выступает за сборную Казахстана. Его контракт закончился 30 апреля, но клуб сделал квалификационное предложение, на которое игрок пока не ответил.