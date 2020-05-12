Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
12 мая, источник: Vesti.kz

«Барыс» выбрал нового главного тренера

Казахстанский «Барыс» не вёл переговоров с известным тренером Милошем Ржигой, информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Нам стало известно, что в “Барысе” не ведут переговоров с Милошом Ржигой, который недавно покинул пост главного тренера сборной Чехии. Сам Ржига, подтверждая переговоры с клубом из Нур-Султана в общении с прессой, ведет двойную игру и раскачивает другие команды, чтобы показать заинтересованность к себе», — пишет источник.

Читайте также
Ржига прокомментировал свое возможное назначение в «Барыс»

51-летний Михайлис работает в системе «Барыса» с 2007 года. Лишь один сезон, 2012/13, воспитанник карагандинского хоккея провел в другой команде, уйдя в «Алматы». Долгие годы Михайлис работает главным тренером «Номада». В первой половине 2018 года он был ассистентом Галыма Мамбеталиева в «Барысе» и сборной Казахстана.

С 2014 года за «Барыс» играет сын Михайлиса — Никита, который также выступает за сборную Казахстана. Его контракт закончился 30 апреля, но клуб сделал квалификационное предложение, на которое игрок пока не ответил.

Последние два сезона «Барыс» тренировал Андрей Скабелка, который отказался продлевать контракт с клубом из-за нежелания параллельно работать в сборной. Под руководством белоруса команда дважды выиграла дивизион Чернышева и проходила во второй раунд Кубка Гагарина. Новым клубом Скабелки стал «Локомотив», с которым он 2 мая подписал трехлетний контракт.

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Лучшие драки, форма по объявлению и избиение "Куньлуня". Дамир Рыспаев - в прямом эфире Vesti.kz
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 12 мая
АХЛ тихо похоронила себя. Что будет с НХЛ
«В батюшек совсем не верю». Панарин — о церкви и коррупции
Революция после пандемии: в фигурном катании — новые правила
Нурмагомедов напомнил Макгрегору о его словах в клетке
СМИ: Российский футболист оштрафован за критику правительства
Владелец МЮ считает, что в клубе есть игрок, подобный Пеле
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь