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10:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент КХЛ пообещал жестко наказывать клубы, обманувшие потолок зарплат

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, как лига будет следить за соблюдением клубами потолка зарплат.

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Источник: Спорт-Экспресс

В грядущем сезон он составит 900 миллионов рублей.

— Мы будем все контролировать через Центральное информационное бюро. Контроль носит в первую очередь предотвращающий характер, — цитирует Морозова ТАСС. — Мы разрабатываем наши внутренние процессы и информационные системы, чтобы четко контролировать недопущение превышения потолка в принципе.

Мы уже озвучивали, что при превышении размера жесткого потолка во время заявки команды она не будет допущена до устранения превышения. Если превысили при дозаявке игроков во время чемпионата КХЛ, то недопуск новых игроков до устранения превышения.

Также мы будем проводить проверки клубов и использовать все возможные ресурсы, чтобы все клубы соблюдали это правило. В наш информационный век скрыть что-либо сейчас будет тяжело. Последствия для клубов, решивших пойти на обман, будут самыми жесткими.

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