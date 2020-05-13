Полиция рассказала о ДТП, в котором мог участвовать хоккеист «Северстали»
Полиция подтвердила факт ДТП в Тольятти, в котором погиб велосипедист, сбитый, предположительно, хоккеистом череповецкой «Северстали» Егором Морозовым.
Полиция подтвердила факт ДТП в Тольятти, в котором погиб велосипедист, сбитый, предположительно, хоккеистом череповецкой «Северстали» Егором Морозовым.
В среду представитель Морозова сообщил РИА Новости, что хоккеист оказался вовлечен в
Как сообщили РИА Новости в
«Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем BMW 530, в районе контактной опоры по улице Матросова допустил наезд на велосипедиста 1965 года рождения, который, со слов водителя, двигался на велосипеде
Она добавила, что велосипедист ехал без светоотражательных элементов и в темной одежде. По факту ДТП проводится проверка.
То, что за рулем автомобиля находился хоккеист, в ГУМВД не подтверждают и не опровергают. Год рождения Егора Морозова, указанный на сайте Континентальной хоккейной лиги, совпадает с годом рождения водителя автомобиля.