Полиция рассказала о ДТП, в котором мог участвовать хоккеист «Северстали»

Источник: Спорт РИА Новости

В среду представитель Морозова сообщил РИА Новости, что хоккеист оказался вовлечен в дорожно-транспортное происшествие в Тольятти, в результате которого погиб велосипедист. Клуб комментировать ситуацию не стал.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области, авария произошла 12 мая в 22.05 (21.05 мск) в Тольятти.

«Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем BMW 530, в районе контактной опоры по улице Матросова допустил наезд на велосипедиста 1965 года рождения, который, со слов водителя, двигался на велосипеде черно-синего цвета по проезжей части по второй полосе в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист скончался», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что велосипедист ехал без светоотражательных элементов и в темной одежде. По факту ДТП проводится проверка.