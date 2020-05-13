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17:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полиция рассказала о ДТП, в котором мог участвовать хоккеист «Северстали»

Полиция подтвердила факт ДТП в Тольятти, в котором погиб велосипедист, сбитый, предположительно, хоккеистом череповецкой «Северстали» Егором Морозовым.

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Источник: Спорт РИА Новости

В среду представитель Морозова сообщил РИА Новости, что хоккеист оказался вовлечен в дорожно-транспортное происшествие в Тольятти, в результате которого погиб велосипедист. Клуб комментировать ситуацию не стал.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области, авария произошла 12 мая в 22.05 (21.05 мск) в Тольятти.

«Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем BMW 530, в районе контактной опоры по улице Матросова допустил наезд на велосипедиста 1965 года рождения, который, со слов водителя, двигался на велосипеде черно-синего цвета по проезжей части по второй полосе в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист скончался», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что велосипедист ехал без светоотражательных элементов и в темной одежде. По факту ДТП проводится проверка.

То, что за рулем автомобиля находился хоккеист, в ГУМВД не подтверждают и не опровергают. Год рождения Егора Морозова, указанный на сайте Континентальной хоккейной лиги, совпадает с годом рождения водителя автомобиля.

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