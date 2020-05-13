Вадим Шипачев признан лучшим хоккеистом сезона по версии игроков КХЛ

Как отмечается, по результатам опроса, в котором приняли участие более 200 хоккеистов из всех клубов лиги, Шипачев одержал победу, набрав 31,4% голосов респондентов. Второе место занял Кирилл Капризов из ЦСКА (24,6%), третью строчку занял еще один динамовец Дмитрий Яшкин (10,9%). Также в первую пятерку вошли форвард уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк (2,9%) и капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин (2,3%).