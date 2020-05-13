Вадим Шипачев признан лучшим хоккеистом сезона по версии игроков КХЛ
Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев признан лучшим игроком минувшего сезона по версии хоккеистов КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев признан лучшим игроком минувшего сезона по версии хоккеистов КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
Как отмечается, по результатам опроса, в котором приняли участие более 200 хоккеистов из всех клубов лиги, Шипачев одержал победу, набрав 31,4% голосов респондентов. Второе место занял Кирилл Капризов из ЦСКА (24,6%), третью строчку занял еще один динамовец Дмитрий Яшкин (10,9%). Также в первую пятерку вошли форвард уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк (2,9%) и капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин (2,3%).
Самым уважаемым игроком в КХЛ участники опроса выбрали Павла Дацюка из екатеринбургского «Автомобилиста», за него проголосовали 32% респондентов. Второе место занял Мозякин (22%), на третьей строчке идет Данис Зарипов (11,5%), Александр Свитов из ярославского «Локомотива» (4,3%) и Шипачев (2,9%) замкнули первую пятерку.
Главным шутником лиги был выбран Андрей Алтырбармакян из «Сочи» (7%). Второе место занял Вячеслав Солодухин из «Салавата Юлаева» (6%), а призовую тройку замкнул спартаковец Максим Гончаров (4,5%).