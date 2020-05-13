Со снайпером из Канады, или как может выглядеть «Барыс» в новом сезоне КХЛ

По стратегии клуба, которую они обозначили, единственный реальным новичком может стать голкипер. Полевые игроки, к которым «Барыс» проявляет интерес, в столичной команде уже выступали. Но новые контракты краткосрочные — на один год.

Ключевой фигурой в обновленном «Барысе» станет Даррен Диц: капитан будет самой яркой фигурой в команде. В пару бы ему не помешал бы надежный партнер-домосед, но с любым напарником Диц может смотреться интересно. Ждем завершения истории с Никитой Михайлисом, который получил улучшенный контракт, но его еще не подписал.