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17:50 (мск), источник: Vesti.kz

Со снайпером из Канады, или как может выглядеть «Барыс» в новом сезоне КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» может сформировать ударное атакующее звено из опытных легионеров для Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) — всем троим сделаны предложения о контрактах. Если они их примут, то вакантной останется только роль ведущего вратаря. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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По стратегии клуба, которую они обозначили, единственный реальным новичком может стать голкипер. Полевые игроки, к которым «Барыс» проявляет интерес, в столичной команде уже выступали. Но новые контракты краткосрочные — на один год.

Вратари. Хенрик Карлссон (на замене — Сергей Кудрявцев).

Первое звено. Даррен Диц — Валерий Орехов, Мэтт Фрэттин — Дастин Бойд — Линус Виделль.

Второе звено. Леонид Метальников — Джесси Блэкер, Аркадий Шестаков — Кертис Волк — Роман Старченко.

Третье звено. Алексей Маклюков — Виктор Сведберг, Павел Акользин — Дмитрий Шевченко — Антон Некряч.

Четвертое звено. Никита Клещенко — Егор Шалапов, Дмитрий Гурков — Антон Сагадеев — Егор Петухов.

Ключевой фигурой в обновленном «Барысе» станет Даррен Диц: капитан будет самой яркой фигурой в команде. В пару бы ему не помешал бы надежный партнер-домосед, но с любым напарником Диц может смотреться интересно. Ждем завершения истории с Никитой Михайлисом, который получил улучшенный контракт, но его еще не подписал.

Напомним, что вакантной в «Барысе» остается позиция главного тренера после завершения контракта с Андреем Скабелкой. Первым претендентом является Милош Ржига из Чехии.

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