Со снайпером из Канады, или как может выглядеть «Барыс» в новом сезоне КХЛ

По стратегии клуба, которую они обозначили, единственный реальным новичком может стать голкипер. Полевые игроки, к которым «Барыс» проявляет интерес, в столичной команде уже выступали. Но новые контракты краткосрочные — на один год.
Вратари. Хенрик Карлссон (на замене — Сергей Кудрявцев).
Первое звено. Даррен Диц — Валерий Орехов, Мэтт Фрэттин — Дастин Бойд — Линус Виделль.
Второе звено. Леонид Метальников — Джесси Блэкер, Аркадий Шестаков — Кертис Волк — Роман Старченко.
Третье звено. Алексей Маклюков — Виктор Сведберг, Павел Акользин — Дмитрий Шевченко — Антон Некряч.
Четвертое звено. Никита Клещенко — Егор Шалапов, Дмитрий Гурков — Антон Сагадеев — Егор Петухов.
Ключевой фигурой в обновленном «Барысе» станет Даррен Диц: капитан будет самой яркой фигурой в команде. В пару бы ему не помешал бы надежный партнер-домосед, но с любым напарником Диц может смотреться интересно. Ждем завершения истории с Никитой Михайлисом, который получил улучшенный контракт, но его еще не подписал.
Напомним, что вакантной в «Барысе» остается позиция главного тренера после завершения контракта с Андреем Скабелкой. Первым претендентом является Милош Ржига из Чехии.