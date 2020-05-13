Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
15Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
18:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Таких денег получить не сможет». Форвард сборной Казахстана вошел в ТОП-5 свободных агентов КХЛ

Форвард сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус вошел в ТОП-5 свободных агентов КХЛ. Пока он находится без контракта. Ходили слухи о его возвращении в «Барыс», но они не подтвердились.

Наверх

Отмечается, что заплата Доуса в прошлом сезоне составляла 150 миллионов рублей. Ведет ли он переговоры, не известно. Но теперь сможет рассчитывать на 80−90 миллионов.

«В течение семи последних сезонов канадский форвард, выступающий за сборную Казахстана, набирал не менее 50 очков с учетом плей-офф и стал одним из самых дорогих игроков лиги, в прошлом сезоне имея второй по величине контракт. Сейчас Доус таких денег получить не сможет. Гранды стеснены потолком зарплат, а в остальных клубах таких денег просто нет. Нападающему придется пойти за солидное уменьшение оклада, и, если сокращение составит примерно треть, Доусу сильно повезет. Скорее всего, ему придется играть за еще меньшую сумму», — пишет sportrbc.ru.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
"Таких денег получить не сможет". Форвард сборной Казахстана вошел в ТОП-5 свободных агентов КХЛ
Футболисты РПЛ выступают за проведение матчей без зрителей
Что означает отмена приговора Мамаеву и Кокорину
СМИ узнали о новой должности Юрия Семина в «Локомотиве»
Медведев озвучил позицию «Зенита» по возобновлению РПЛ
Шлеменко высмеял Тактарова, бросившего вызов Майку Тайсону
«Хорошо выглядишь для своего возраста». 70 лет Формуле-1 (фото)
Лаура Дальмайер: В каком-то смысле Олимпиада является фальшивкой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь