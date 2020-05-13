«Таких денег получить не сможет». Форвард сборной Казахстана вошел в ТОП-5 свободных агентов КХЛ

Отмечается, что заплата Доуса в прошлом сезоне составляла 150 миллионов рублей. Ведет ли он переговоры, не известно. Но теперь сможет рассчитывать на 80−90 миллионов.

«В течение семи последних сезонов канадский форвард, выступающий за сборную Казахстана, набирал не менее 50 очков с учетом плей-офф и стал одним из самых дорогих игроков лиги, в прошлом сезоне имея второй по величине контракт. Сейчас Доус таких денег получить не сможет. Гранды стеснены потолком зарплат, а в остальных клубах таких денег просто нет. Нападающему придется пойти за солидное уменьшение оклада, и, если сокращение составит примерно треть, Доусу сильно повезет. Скорее всего, ему придется играть за еще меньшую сумму», — пишет sportrbc.ru.