Форвард Мингалеев перешёл из «Автомобилиста» в минскую «Юность»
Российский форвард Денис Мингалеев перешёл из системы екатеринбургского «Автомобилиста» в минскую «Юность», информирует официальный сайт команды из Беларуси.
Российский форвард Денис Мингалеев перешёл из системы екатеринбургского «Автомобилиста» в минскую «Юность», информирует официальный сайт команды из Беларуси.
В минувшем сезоне 25-летний форвард выступал в Высшей хоккейной лиге за учалинский «Горняк», где в 49 матчах набрал 31 (17+14) очко при показателе полезности «+9». В пяти встречах
В Континентальной хоккейной лиге за основную команду «Автомобилиста» Денис Мингалеев провёл 40 встреч и набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «-3».
Ранее в клуб из Минска перешёл хоккеист системы «Автомобилиста» 22-летний нападающий Максим Рассейкин.