Лишивший Казахстан Олимпиады тренер может возглавить «Барыс» и сборную

Источник: podhalenowytarg.pl

Отмечается, что идея заключить контракт с Валтоненом возникла после сенсационной победы Польши над Казахстаном в олимпийской квалификации в Нур-Султане — 3:2. Поляки вышли в решающий раунд отбора на ОИ-2022, но их тренер пока не продлил контракт с командой — переговоры планировались на июнь.

39-летний Валтонен в последнем сезоне параллельно со сборной тренировал два клуба — «Равенсбург Тауэрстарз» из второй бундеслиги Германии и шведскую «Мору». В Польше он работает с 2018 года и возглавлял «Подхале». Также в его тренерской карьере были финские «Йокерит» и «Спорт».

Игровая карьера Валтонена длилась с 1997 по 2009 год, а в сезоне 2015/16 он вернулся на лед для одного матча в третьей лиге Финляндии. На родине форвард играл за «Йокерит» и «Ильвес», в Швеции — за «Седертелье», а в США — за «Плимут Уэйлерс». В составе молодежной сборной Финляндии Валтонен выигрывал чемпионат мира-1998, а в том же году был выбран «Детройтом» во втором раунде драфта НХЛ.