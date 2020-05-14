Лишивший Казахстан Олимпиады тренер может возглавить «Барыс» и сборную
Главный тренер сборной Польши Томек Валтонен может возглавить «Барыс» и национальную команду Казахстана. Об этом сообщает польское издание Hokej.net.
Главный тренер сборной Польши Томек Валтонен может возглавить «Барыс» и национальную команду Казахстана. Об этом сообщает польское издание Hokej.net.
Отмечается, что идея заключить контракт с Валтоненом возникла после сенсационной победы Польши над Казахстаном в олимпийской квалификации в
39-летний Валтонен в последнем сезоне параллельно со сборной тренировал два клуба — «Равенсбург Тауэрстарз» из второй бундеслиги Германии и шведскую «Мору». В Польше он работает с 2018 года и возглавлял «Подхале». Также в его тренерской карьере были финские «Йокерит» и «Спорт».
Игровая карьера Валтонена длилась с 1997 по 2009 год, а в сезоне 2015/16 он вернулся на лед для одного матча в третьей лиге Финляндии. На родине форвард играл за «Йокерит» и «Ильвес», в Швеции — за «Седертелье», а в США — за «Плимут Уэйлерс». В составе молодежной сборной Финляндии Валтонен выигрывал чемпионат мира-1998, а в том же году был выбран «Детройтом» во втором раунде драфта НХЛ.
Ранее сборную Казахстана и «Барыс» тренировал белорус Андрей Скабелка, который ушел в «Локомотив». Под его руководством клуб дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а национальная команда вернулась в элитный дивизион, но чемпионат мира-2020 отменили