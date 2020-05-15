«Барысу» нашли отличного кандидата на пост главного тренера для перестройки

Источник: РИА "Новости"

С 2018 года Валтонен возглавляет сборную Польши, с которой в феврале сенсационно победил Казахстан в Нур-Султане в рамках квалификации Олимпиады-2022.

«История с назначением главного тренера в «Барыс» превращается уже в хороший сериал-детектив, причем, написанный прогрессивными сценаристами, — отмечает Валтонен. — Это когда каждая серия заканчивается неожиданно, а в новом эпизоде все неожиданно меняется. Теперь кандидатом на пост стал Томек Валтонен. Его главное достижение в том, что он и выбил сборную Казахстана в олимпийской квалификации, но хотя бы у него нет контракта и он доступен на рынке. Правда, придется для себя ответить на один вопрос: деньги или риск.

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Если Валтонен договорится о контракте с федерацией Польши, то займется важным делом — будет работать над тем, чтобы поехать в Пекин. Если согласится на вариант с «Барысом», то придется работать со сборной, которая ни на какую Олимпиаду не поедет, но при этом сыграет в группе А на чемпионате мира. Плюс у него будет возможность поработать в хорошей лиге, проверить себя, ведь раньше Валтонен не тренировал на таком уровне.

В прошлом году он поменял клуб второго дивизиона немецкой лиги на команду во втором дивизионе шведской лиги. Даже не знаю, какой еще тренер в КХЛ трудился на таком уровне. Впрочем, были и светлые дни, например, работа с молодежной сборной Финляндии. Валтонен молод, он на несколько месяцев старше Сергея Мозякина и Даниса Зарипова, но, например, на два года младше Андрея Маркова. Однако такой возраст для тренера даже плюс. Понятно, что у него прогрессивные методы работы, вероятно, он попытается сделать «Барыс» интересным, тем более, с хоккеистами такого уровня никогда не сталкивался. Так что отличная кандидатура для клуба с перестройкой".

39-летний Валтонен в последнем сезоне параллельно со сборной тренировал два клуба — «Равенсбург Тауэрстарз» из второй бундеслиги Германии и шведскую «Мору». В Польше он работает с 2018 года и возглавлял «Подхале». Также в его тренерской карьере были финские «Йокерит» и «Спорт».