Красота от Михайлиса, победные от Дица. «Барыс» представил вторую десятку из 50 лучших голов в сезоне КХЛ

Источник: РИА "Новости"

На счету команды 169 шайб, из которых 156 — в регулярном чемпионате, 13 — в плей-офф. Лучшие голы клуб выбрал по следующим критериям: красота исполнения, командная работа и важность заброшенных шайб.

Рейтинг 50 лучших шайб представлен в хронологическом порядке — с сентября по март. Ранее клуб опубликовал первую десятку самых красивых голов. а сегодня, 15 мая, показал вторую десятку.

1. Гол Кертиса Волка в ворота «Салавата Юлаева» — классический пример идеального розыгрыша большинства. Быстрый перевод шайбы из центра на край, стремительный проход и точный бросок, ставший, к тому же, победным — 1:2. Дата — 9 октября 2019.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_39d5c353c97da16fe5be005aa7d9af07_hd/q629833/c9c350c715dc5a9f14d4d0aeb47d23c9/4745217145?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

2. Через два дня «Барыс» гостил в Новосибирске, где сумел остановить атаку хозяев, одержав победу — 2:0. Победной стала шайба Корбэна Найта после великолепной передачи Никиты Михайлиса. Гол вошел в топ-недели КХЛ. Дата — 11 октября 2019.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_cb3b8a4444ced2e00f406e5ab4aff791_hd/q631141/3949d80c7b1c085df107e47994543940/4745217201?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

3. «Барыс» традиционно успешно играет с латвийским «Динамо», но в минувшем сезоне наша команда проиграла рижанам оба матча. Украшением домашней встречи стал мощный и точный бросок Алихана Асетова. Дата — 16 октября 2019.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_b2eed7d6e5c39b1b8d6cfadd98240b1c_hd/q634185/4daf0762f688be3849d36ca181779910/4745217178?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

4. Такие голы Михайлиса стали его визитной карточкой в минувшем сезоне — мощный бросок в ближний угол без шансов для вратаря. К сожалению, гол Никиты не спас «Барыс» от потери очков в Казани. Дата — 26 октября 2019.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_cb3b8a4444ced2e00f406e5ab4aff791_hd/q631141/3949d80c7b1c085df107e47994543940/4745217201?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

5. Бросок Даррена Дица в большинстве стал неразрешимой задачей для вратаря «Металлурга» Станислава Галимова. Шайба не спасла хозяев от поражения — первого из двух в 9 матчах против магнитогорцев в сезоне. Дата: 29 октября 2019.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_a5f11ce041f10aa690e0fcee03f9bf9a_hd/q640265/c483650e2af63bb43c456013263f9ae4/4745217245?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

6. После паузы на Евротур «Барыс» отправился в Череповец. Тяжелая встреча завершилась в овертайме, где победу казахстанской команде принес гол Антона Сагадеева. Дата: 12 ноября 2019.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_158d141d0a55c01b288b7aeec8f1efb8_hd/q645997/8105193c8a7493d5bfceea5944093b0f/4745217270?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

7. Михайлис в минувшем сезоне возвел некоторые свои голы в ранг произведений искусства. Один из таких пришёлся в ворота «Динамо» в Москве. Изящный обыгрыш и точный бросок в верхний угол с неудобной руки. Дата — 14 ноября 2019.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_1abdf91744bf5ba04dcca8de92695ac6_hd/q646785/29933d0cdf4325aa2d26b7ec2f49321c/4745217289?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

8. С «Автомобилистом» «Барыс» встречался аж 6 раз за сезон. Ноябрьская встреча вышла за пределы основного времени. В овертайме свое веское слово сказал Диц — 3:2. Дата: 19 ноября 2019.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_baa9ffb7b32eff8fd57c4013a2481386_hd/q650465/a5cd142a984e4bf896792e0e01c5e815/4745217307?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

9. Для Аркадия Шестакова минувший сезон стал дебютным в КХЛ. Однако казахстанский форвард отлично влился новый ритм и завершил сезон с 9-ю шайбами. Один из его голов — прекрасная реакция рук перед воротами «Амура». Дата — 24 ноября 2019.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_53021c11ba292c2e34c166825dd64c9d_hd/q652241/6e84b9378d14031fab52b7832007a1d1/4745217325?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

10. В этой же встрече с «Амуром» чудеса устойчивости и ловкости продемонстрировал Павел Акользин. Находясь спиной к воротам нападающий в падении поразил владения Евгения Аликина. Дата — 24 ноября 2019.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_64b8180053f9decc008f55e16081ca70_hd/q652401/0c205adb136629fa92e84ecc006dd3c3/4745217337?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.