Красота от Михайлиса, победные от Дица. «Барыс» представил вторую десятку из 50 лучших голов в сезоне КХЛ

На счету команды 169 шайб, из которых 156 — в регулярном чемпионате, 13 — в плей-офф. Лучшие голы клуб выбрал по следующим критериям: красота исполнения, командная работа и важность заброшенных шайб.
Рейтинг 50 лучших шайб представлен в хронологическом порядке — с сентября по март. Ранее клуб опубликовал первую десятку самых красивых голов. а сегодня, 15 мая, показал вторую десятку.
1. Гол Кертиса Волка в ворота «Салавата Юлаева» — классический пример идеального розыгрыша большинства. Быстрый перевод шайбы из центра на край, стремительный проход и точный бросок, ставший, к тому же, победным — 1:2. Дата — 9 октября 2019.
2. Через два дня «Барыс» гостил в Новосибирске, где сумел остановить атаку хозяев, одержав победу — 2:0. Победной стала шайба Корбэна Найта после великолепной передачи Никиты Михайлиса. Гол вошел в топ-недели КХЛ. Дата — 11 октября 2019.
3. «Барыс» традиционно успешно играет с латвийским «Динамо», но в минувшем сезоне наша команда проиграла рижанам оба матча. Украшением домашней встречи стал мощный и точный бросок Алихана Асетова. Дата — 16 октября 2019.
4. Такие голы Михайлиса стали его визитной карточкой в минувшем сезоне — мощный бросок в ближний угол без шансов для вратаря. К сожалению, гол Никиты не спас «Барыс» от потери очков в Казани. Дата — 26 октября 2019.
5. Бросок Даррена Дица в большинстве стал неразрешимой задачей для вратаря «Металлурга» Станислава Галимова. Шайба не спасла хозяев от поражения — первого из двух в 9 матчах против магнитогорцев в сезоне. Дата: 29 октября 2019.
6. После паузы на Евротур «Барыс» отправился в Череповец. Тяжелая встреча завершилась в овертайме, где победу казахстанской команде принес гол Антона Сагадеева. Дата: 12 ноября 2019.
7. Михайлис в минувшем сезоне возвел некоторые свои голы в ранг произведений искусства. Один из таких пришёлся в ворота «Динамо» в Москве. Изящный обыгрыш и точный бросок в верхний угол с неудобной руки. Дата — 14 ноября 2019.
8. С «Автомобилистом» «Барыс» встречался аж 6 раз за сезон. Ноябрьская встреча вышла за пределы основного времени. В овертайме свое веское слово сказал Диц — 3:2. Дата: 19 ноября 2019.
9. Для Аркадия Шестакова минувший сезон стал дебютным в КХЛ. Однако казахстанский форвард отлично влился новый ритм и завершил сезон с 9-ю шайбами. Один из его голов — прекрасная реакция рук перед воротами «Амура». Дата — 24 ноября 2019.
10. В этой же встрече с «Амуром» чудеса устойчивости и ловкости продемонстрировал Павел Акользин. Находясь спиной к воротам нападающий в падении поразил владения Евгения Аликина. Дата — 24 ноября 2019.
С первой десяткой самых красивых шайб «Барыса» можно ознакомиться здесь. Третью десятку клуб представит 18 мая.