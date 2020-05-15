Финский тренер ради «Барыса» отказался от контракта со шведским клубом
Финский тренер Томек Валтонен отказался от продления контракта со шведской «Мурой», сообщает Iltalahenti.
Финский тренер Томек Валтонен отказался от продления контракта со шведской «Мурой», сообщает Iltalahenti.
Эту команду Валтонен возглавлял с ноября прошлого года. Под его руководством «Мура» стала девятой во второй лиге Швеции, остановившись в шаге от
Ранее Валтонен подтвердил, что ведет переговоры с «Барысом» и сборной Казахстана. Параллельно с «Мурой» он возглавлял сборную Польши, контракт с которой у него завершился — переговоры запланированы на июнь, но теперь неизвестно, пройдут ли они.
39-летний Валтонен с Польшей в феврале этого года в
В Польше Валтонен работает с 2018 года и возглавлял «Подхале». Также в его тренерской карьере были финские «Йокерит» и «Спорт».