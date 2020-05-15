Финский тренер ради «Барыса» отказался от контракта со шведским клубом

Источник: podhaleregion.pl

Эту команду Валтонен возглавлял с ноября прошлого года. Под его руководством «Мура» стала девятой во второй лиге Швеции, остановившись в шаге от плей-офф. Клуб хотел продолжить сотрудничество с финном, но он отказался от нового контракта.

Ранее Валтонен подтвердил, что ведет переговоры с «Барысом» и сборной Казахстана. Параллельно с «Мурой» он возглавлял сборную Польши, контракт с которой у него завершился — переговоры запланированы на июнь, но теперь неизвестно, пройдут ли они.

39-летний Валтонен с Польшей в феврале этого года в Нур-Султане сенсационно победил Казахстан в квалификации Олимпиады-2022. До «Моры» в прошедшем сезоне он успел потренировать немецкий «Равенсбург Тауэрстарз» из второй бундеслиги.