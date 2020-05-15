«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Граборенко

Последние два года Граборенко играл в чешской Экстралиге. Прошлый сезон 27-летний хоккеист провел в «Били Тигржи» из города Либерец. В 49 матчах за «белых тигров» Граборенко отдал десять результативных передач при показателе полезности «+14».