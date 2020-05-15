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19:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Граборенко

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» подписал однолетний контракт с белорусским защитником Романом Граборенко, сообщается на странице пресс-службы КХЛ в Twitter.

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Источник: Официальный сайт ХК "Нефтехимик"

Последние два года Граборенко играл в чешской Экстралиге. Прошлый сезон 27-летний хоккеист провел в «Били Тигржи» из города Либерец. В 49 матчах за «белых тигров» Граборенко отдал десять результативных передач при показателе полезности «+14».

Граборенко выступал за «Нефтехимик» в сезоне-2017/18.

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