«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Граборенко
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» подписал однолетний контракт с белорусским защитником Романом Граборенко, сообщается на странице
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» подписал однолетний контракт с белорусским защитником Романом Граборенко, сообщается на странице
Последние два года Граборенко играл в чешской Экстралиге. Прошлый сезон 27-летний хоккеист провел в «Били Тигржи» из города Либерец. В 49 матчах за «белых тигров» Граборенко отдал десять результативных передач при показателе полезности «+14».
Граборенко выступал за «Нефтехимик» в сезоне-2017/18.