Вайсфельд — о минском «Динамо»: Ну уйдут — и что?! Они болтаются на последних местах

«Станет ли минское «Динамо» серьёзной потерей для лиги? Ну уйдут — и что?! Я понимаю, если бы «Динамо» боролось за медали, а так, они заняли последнее место. Единственное, что жалко, — там хорошая арена, где приятно играть. Минск — очень хороший город. Но они уже несколько лет болтаются на последних местах. Я с таким удовольствием читаю заявления руководителей «Динамо»! Меня они забавляют.