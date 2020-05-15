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21:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Вайсфельд — о минском «Динамо»: Ну уйдут — и что?! Они болтаются на последних местах

Хоккейный менеджер Леонид Вайсфельд поделился своим мнением о проблемах минского «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

«Станет ли минское «Динамо» серьёзной потерей для лиги? Ну уйдут — и что?! Я понимаю, если бы «Динамо» боролось за медали, а так, они заняли последнее место. Единственное, что жалко, — там хорошая арена, где приятно играть. Минск — очень хороший город. Но они уже несколько лет болтаются на последних местах. Я с таким удовольствием читаю заявления руководителей «Динамо»! Меня они забавляют.

Что именно? У них какие-то лозунги: мы будем воспитывать своих игроков! Уволили вратаря Энрота и взяли Тейлора, тоже иностранца, но ниже уровнем. В чём идея? По-моему, они просто не понимают, как действовать. Левая рука не знает, что будет делать правая, — приводит слова Вайсфельда «Спорт день за днём».

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