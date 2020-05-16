ПоСКАкали: как петербургский хоккейный клуб обновляет состав

Источник: Известия

Еще в конце апреля стало ясно, что СКА лишится пятерых хоккеистов, игравших существенную роль в успехах клуба последних лет. С учетом введения жесткого потолка зарплат в КХЛ казалось, что найти им замену будет не так просто. Но уже в первой половине мая питерцы хорошо усилились.

Причем главное подписание им удалось совершить внутри имевшихся резервов: на два года контракт продлил нападающий Антон Бурдасов. Он пришел в СКА в начале прошедшего сезона. Кроме того, после расторжения договора с магнитогорским «Металлургом» в Северную столицу переезжает защитник Виктор Антипин. Из казанского «Ак Барса» прибыл форвард Эмиль Галимов, а из череповецкой «Северстали» — нападающий Богдан Якимов.

Также в Питер переезжают два хоккеиста 2004 года рождения из юношеской сборной России — нападающий Матвей Мичков и вратарь Сергей Иванов. Оба в январе выиграли со своей командой юношеские Олимпийские игры в Лозанне.

При этом контракты не стали продлевать три олимпийских чемпиона-2018 — нападающий Александр Барабанов, защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев. Первые двое уехали в НХЛ, а третий, скорее всего, подпишет контракт со «Спартаком», в котором уже оказался выступавший в прошедшем сезоне за СКА финский форвард Йори Лехтеря. Его соотечественник Ярно Коскиранта после пяти лет в Северной столице возвращается в родную страну. Также за океан отправляется вратарь Алексей Мельничук, а нападающий Наиль Якупов обменян в подольский «Витязь». Защитник Артем Земченок перешел в «Металлург». Также одна из главных интриг в КХЛ — возможное возвращение в «Динамо» Дмитрия Кагарлицкого.

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Антон Бурдасов

Уроженец Челябинска, победитель молодежного чемпионата мира — 2011 за время выступления в КХЛ набрал 190 (98+92) очков по системе «гол+пас» в 417 матчах регулярного чемпионата и 34 (17+17) балла в 93 играх плей-офф. В сентябре форвард пытался закрепиться в НХЛ и даже приезжал в тренировочный лагерь «Эдмонтон Ойлерз», но до подписания контракта дело не дошло.

В октябре Бурдасов оказался в СКА. В тот момент команда находилась в кризисе, но вместе с Антоном ближе к плей-офф набрала ход, а в первом раунде Кубка Гагарина уверенно прошла «Витязь». Из-за коронавируса мы так и не узнали, на что был способен этот состав в борьбе за трофей. Но теперь Бурдасова ожидает одна из ключевых ролей в судьбе питерцев.

В плюс ему идет и знакомство со старшим тренером СКА Валерием Брагиным, которого СМИ называют вероятным сменщиком Алексея Кудашова на посту главного тренера армейцев. На победном молодежном чемпионате мира-2011 в Баффало именно Брагин возглавлял нашу команду, за которую играл Антон.

Антон Бурдасов | Источник: Известия

— Переговоры прошли легко — нам сделали предложение, и Антон его принял, — рассказал «Известиям» агент Бурдасова Шуми Бабаев. — Никаких альтернативных вариантов мы даже не рассматривали. Собственно говоря, было два пути — остаться в СКА или попробовать себя в НХЛ. Но нынешняя неопределенность с сезоном за океаном из-за коронавируса усложнила второй вариант. Хотя даже если бы не было этой пандемии, Бурдасов, скорее всего, остался бы в Питере. Дело в том, что у него здесь семья, супруга. И мы изначально склонялись к тому, чтобы он остался в России. Антону понравилось в СКА. Поэтому даже особых переговоров не было. Мы связались с Романом Борисовичем Ротенбергом (вице-президент СКА. — «Известия»), обсудили ситуацию, от клуба поступило предложение, которое я озвучил Бурдасову. И он сразу согласился. То есть никакой торговли не было. Мы приняли то предложение, которое поступило от СКА.

Бурдасов не раз вызывался в первую сборную России на этапы Евротура, но пока ни разу не участвовал в чемпионатах мира и Олимпийских играх. Возможно, в ближайшее время ему удастся заполнить этот пробел.

— Антон рассчитывает, что у него будет много игрового времени, поэтому принял решение продлить контракт со СКА, — добавил Шуми Бабаев. — Осенью он очень хотел попробовать себя в НХЛ, но сейчас уже семейная ситуация влияет — они с женой устроили ребенка в школу в Питере. Плюс, поиграв в прошедшем сезоне в СКА, Бурдасов уже не хочет ничего менять. Историю с НХЛ он для себя не закрывает. Если хорошо проведет ближайшие два сезона, то не исключено, что еще попытается туда съездить. И я бы тоже не закрывал эту возможность. Но в ближайшие два года Антон сосредоточен на том, чтобы успешно выступить в СКА и попасть в сборную на Олимпиаду в Пекине. Я с ним согласен и считаю, что в данной ситуации он принял правильное решение.

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Виктор Антипин

Уроженец Магнитогорска был одним из главных героев родного «Металлурга» в период его доминирования в КХЛ в середине 2010-х годов. С «Магниткой» защитник выиграл два Кубка Гагарина (2014, 2016) и еще один раз вышел в финал (2017). В эти же годы Антипин стабильно вызывался в сборную России, трижды став с ней призером чемпионатов мира — серебряным в 2015 году и бронзовым в 2016-м и 2017-м.

Три года назад россиянин уехал в НХЛ, подписав контракт с «Баффало Сейбрз». Но сезон спустя вернулся в «Металлург». По данным СМИ, там он заключил очень крупный контракт в 125 млн рублей в год. Но игра как самого Антипина, так и команды в целом подвергалась критике. Нынешней весной из-за необходимости вписываться в потолок зарплат руководство «Магнитки» предложило игроку пойти на снижение оклада.

Виктор Антипин | Источник: РИА "Новости"

Антипин отказался, и «сталеварам» пришлось расторгать соглашение с выплатой немалой денежной компенсации. Таким образом, спортсмен выиграл как финансово, так и в хоккейном плане, быстро выйдя на рынок свободных агентов и заключив контракт со СКА, который наверняка будет одним из претендентов на Кубок Гагарина в следующем сезоне.

Игрок с таким опытом и мастерством, как у Антипина, может помочь любому клубу КХЛ. Он еще достаточно молод, но уже добился серьезных успехов как на уровне клуба, так и на уровне сборной. Конечно, последние сезоны ему не удались. Возвращение в Магнитогорск из НХЛ вообще получилось каким-то скомканным, но такое часто бывает, когда хоккеисты приезжают из-за океана, думая, что здесь смогут спокойно на одном классе делать результат. Это не срабатывает, но думаю, Антипину сейчас поможет смена обстановки и переход в другой клуб с большими амбициями. Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов

Дмитрий Кагарлицкий

Одна из главных загадок межсезонья для СКА — судьба одного из сильнейших форвардов КХЛ последних лет. До прошлого сезона хоккеист был главной звездой в своих командах. Сначала он долго тянул на себе череповецкую «Северсталь». А в сезоне-2018/19 его связка с Вадимом Шипачевым в московском «Динамо» была самой результативной в лиге.

Дмитрий Кагарлицкий | Источник: Известия

Но переход в СКА пока не лучшим образом сказался на Кагарлицком. Он получал немного игрового времени, а в конце регулярного чемпионата вообще перестал попадать в заявку. Его контракт с питерцами действует еще год. Но уже ходят слухи, что он вернется в «Динамо». Возможный переход Кагарлицкого — одна из главных интриг в КХЛ.

Надо четко определиться, что делать с Кагарлицким — расставаться или оставлять. Это игрок безусловного громадного таланта, но нуждающийся в доверии и большом игровом времени. Тогда он способен забивать, отдавать передачи и решать исход матчей. Если СКА готов ему предоставить все это, то можно Дмитрия оставлять. Если нет, то его дальнейшее пребывание в Питере не имеет смысла ни для хоккеиста, ни для клуба. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников

Молодежь

В последний год СКА активизировался в плане внедрения в состав молодых хоккеистов. В конце прошлого сезона серьезную роль в коллективе стало играть атакующее звено Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин. Все трое были героями последнего молодежного чемпионата мира в Чехии. С того же серебряного МЧМ в составе СКА закрепился защитник Данила Галенюк. Кроме того, на подходе вратарь Ярослав Аскаров.

Игроки ХК СКА Игорь Ожиганов, Василий Подколзин, Кирилл Марченко и Иван Морозов (слева направо) в матче регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и СКА | Источник: РИА "Новости"

Но сейчас армейцы привлекли в свои ряды двух триумфаторов юношеских Олимпийских игр в Лозанне. Нападающий Матвей Мичков перешел из системы ярославского «Локомотива». А вратарь Сергей Иванов был в магнитогорском «Металлурге».

— В клубе очень хорошо взялись за внедрение молодежи в основной состав, — подчеркнул в беседе с «Известиями» экс-главный тренер СКА и молодежной сборной России Рафаил Ишматов. — Понятно, что переход Мичкова и Иванова — это вопрос не ближайшего будущего, а отдаленной перспективы. Но если через пару-тройку лет им начнут доверять так же, как тем же Галенюку, Марченко, Подколзину и Морозову, то позитивный результат обязательно будет. Хотя здесь хочется, чтобы подтягивали и питерских уроженцев, а не только иногородних. Думаю, пример Барабанова показал, что в своем городе у СКА тоже есть из кого делать больших мастеров.