«Ребята серьезно прибавили». Функционер — о работе Скабелки в «Барысе» и его перспективах в «Локомотиве»

«Скабелка добился серьезного прогресса как тренер в последние годы. Если брать его работу именно на клубном уровне с “Барысом”, то это выглядело очень мощно. Понятно, что в распоряжении тренерского штаба были хорошие североамериканские легионеры, но команда выступала на стабильно высоком уровне на протяжении длительного периода. А с легионерами ведь тоже нужно найти общий язык. При этом ребята с казахстанскими паспортами на клубном уровне тоже серьезно прибавили, становясь лидерами “Барыса” и по количеству игрового времени, и по сути. Делая выбор в пользу “Локомотива”, Скабелка прекрасно понимал, как в Ярославле доверяют молодежи, регулярно привлекают ребят к играм за основной состав. Не секрет, что в свое время хоккеист Андрей Скабелка выступал за ярославскую команду, которая тогда называлась “Торпедо”. И показывал себя весьма качественным игроком. Я уверен, что у него есть опыт и спортивные амбиции, которые позволят ему хорошо зарекомендовать себя в этом городе и в роли тренера. Скабелка сделает все, чтобы и самому на своем посту продолжать прогрессировать, и команду потащить за собой наверх. “Локомотив” всегда был в числе лидеров КХЛ, ярославскую команду отличали большие кубковые амбиции. А если судить по трансферам, которые в начале мая уже оформило руководство “железнодорожников”, можно надеяться на то, что со Скабелкой “Локомотив” снова будет одним из претендентов на Кубок Гагарина», — приводит его слова News.ru.