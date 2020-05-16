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16:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА подтвердил обмен Плотникова на Руденкова из «Амура»

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Хоккейный клуб СКА обменял нападающего Сергея Плотникова в хабаровский «Амур», в обратном направлении проследует форвард Игорь Руденков, сообщается на сайте клуба из Санкт-Петербурга.

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Ранее «Амур» сообщил РИА Новости, что повторил Руденкову контрактное предложение, данное хоккеисту одним из клубов Восточной конференции КХЛ. После чего источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА Новости, что дальневосточники обменяли права на Руденкова в СКА на Плотникова.

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Позже РИА Новости стало известно, что Руденков в ближайшем сезоне не будет играть в СКА и продолжит карьеру в «Сочи». Права на него обменяют, и он подпишет новый 2-летний контракт с заработной платой порядка 15 миллионов рублей.

В минувшем сезоне Руденков набрал 26 очков (13 шайб + 13 передач) в 62 играх регулярного чемпионата КХЛ за «Амур». Плотников провел за СКА 259 матчей в КХЛ и набрал 161 очко (63+98), вместе с командой выиграл чемпионат России и Кубок Гагарина.

«СКА благодарит Сергея Плотникова за выступления в Петербурге и весомый вклад в победы клуба. Удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении армейского клуба из Петербурга.

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