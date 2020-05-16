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18:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: стали известны зарплаты Хафизуллина, Белова, Кетова и Тимкина в СКА

Стали известны зарплаты нескольких хоккеистов петербургского СКА по новым контрактам, информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

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Источник: РИА "Новости"

Динар Хафизуллин принял предложение «армейского» клуба о перезаключении контракта на новых условиях. Действующий контракт 31-летнего защитника с зарплатой на 70 млн рублей был рассчитан ещё на два сезона. Прежнее соглашение было расторгнуто, взамен которого заключено новое двухлетнее соглашение с зарплатой в 50 млн рублей за сезон. Зарплата Евгения Кетова по новому двухлетнему контракту составит 40 млн рублей за сезон, Антон Белов заработает 35 млн рублей по однолетнему контракту, новичок Евгений Тимкин подписал двухлетний контракт на 25 млн рублей за сезон.

33-летний Белов в прошедшем регулярном чемпионате сыграл в 42 матчах, записав в актив 13 (4+9) баллов при показателе полезности «+9» и 8 минутах штрафа. В четырёх встречах плей-офф заработал 2 (1+1) очка.

31-летний Хафизуллин в регулярке сезона-2019/2020 принял участие в 29 встречах, отдав семь результативных передач при показателе полезности «+8» и 10 минутах штрафа. В плей-офф очков не набрал.

34-летний Кетов в 59 матчах регулярки отметился 21 (13+8) очков при показателе полезности «+18» и 30 минутах штрафа. В четырёх матчах плей-офф набрал 2 (1+1) балла.

Тимкин в сезоне-2019/2020 играл за «Металлург». В 46 встречах регулярки 29-летний форвард заработал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-3» и 27 минутах штрафа. В пяти встречах плей-офф баллов не набрал.

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