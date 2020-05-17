«Опросили уже многих специалистов». Стало известно о переговорах «Барыса» с еще одним финским тренером

Источник: РИА "Новости"

«Финский журналист Пекка Ялонен написал в “Твиттере”, что руководство “Барыса” опросило уже многих специалистов, свободных на рынке и занятых. По его информации, астанинский клуб контактировал в том числе и с Вилле Пелтоненом. О подробностях переговоров пока не сообщается», — пишет СМИ.

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47-летний Пелтонен с 2016 года работал в Швейцарии. Два последних сезона он возглавлял «Лозанну», но в конце февраля был уволен. Его сменил канадец Крэйг Мактавиш, ранее тренировавший «Локомотив». Сейчас главным тренером ярославской команды является Андрей Скабелка, который в свою очередь ушел из «Барыса».

В качестве игрока Пелтонен выступал за такие клубы, как ХИФК, «Сан-Хосе Шаркс», «Фрелунда», «Нэшвилл Предаторз», «Йокерит», «Лугано», «Флорида Пантерз» и минское «Динамо».

За сборную Финляндии бывший форвард выступал на 13 мировых первенствах, на шести из них был капитаном команды, а в 1995 году стал чемпионом мира. Также он является призером всех четырех Олимпийских игр, в которых участвовал. С 2014 по 2016 годы он был помощником Кари Ялонена в тренерском штабе сборной Финляндии.