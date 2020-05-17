Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
08:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Опросили уже многих специалистов». Стало известно о переговорах «Барыса» с еще одним финским тренером

Новым главным тренером «Барыса» может стать известный в прошлом финский хоккеист, чемпион мира и четырехкратный олимпийский призер Вилле Пелтонен, передает «Шайба.kz».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Финский журналист Пекка Ялонен написал в “Твиттере”, что руководство “Барыса” опросило уже многих специалистов, свободных на рынке и занятых. По его информации, астанинский клуб контактировал в том числе и с Вилле Пелтоненом. О подробностях переговоров пока не сообщается», — пишет СМИ.

Читайте также
Финский тренер ради «Барыса» отказался от контракта со шведским клубом

47-летний Пелтонен с 2016 года работал в Швейцарии. Два последних сезона он возглавлял «Лозанну», но в конце февраля был уволен. Его сменил канадец Крэйг Мактавиш, ранее тренировавший «Локомотив». Сейчас главным тренером ярославской команды является Андрей Скабелка, который в свою очередь ушел из «Барыса».

В качестве игрока Пелтонен выступал за такие клубы, как ХИФК, «Сан-Хосе Шаркс», «Фрелунда», «Нэшвилл Предаторз», «Йокерит», «Лугано», «Флорида Пантерз» и минское «Динамо».

За сборную Финляндии бывший форвард выступал на 13 мировых первенствах, на шести из них был капитаном команды, а в 1995 году стал чемпионом мира. Также он является призером всех четырех Олимпийских игр, в которых участвовал. С 2014 по 2016 годы он был помощником Кари Ялонена в тренерском штабе сборной Финляндии.

Напомним, ранее стало известно о других кандидатах из Финляндии на пост главного тренера «Барыса» — это Ари-Пекка Селин и Томек Валтонен. Также казахстанский клуб вел переговоры с чехом Милошем Ржигой.

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
С удовольствием поработал бы в "Барысе" и сборной Казахстана - финский тренер
Холифилд рассказал о переговорах с Тайсоном о третьем бое
Ягудин: Желаю Тарасовой и Родниной поменьше словесных перепалок
Игроки ЦСКА пройдут тестирование на коронавирус 18 мая
Возвращение «Баварии». Какие футбольные матчи состоятся 17 мая
В Италии сообщили об уходе Ибрагимовича из «Милана»
Клопп: «Ливерпуль» будет готов к рестарту чемпионата
Бывший соперник Емельяненко посмертно введен в зал славы UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь