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12:53 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-форвард «Барыса» рассказал о переговорах и переходе в новый клуб Скабелки

Экс-форвард «Барыса» Андре Петерссон в интервью Hockeynews.se рассказал о переходе в «Локомотив».

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Двухлетний контракт на два миллиона долларов с ярославским клубом швед подписал 4 мая. В минувшем сезоне он выступал за московское «Динамо» и набрал 45 (22+23) очков в 53 матчах.

По словам Петерссона, одним из главных факторов для перехода в «Локомотив» стала возможность снова поиграть с Антоном Ландером и Магнусом Пяярви-Свенссоном, с которыми он пересекался в сборной Швеции.

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«В этот раз переговоры длились дольше, но я считаю, что сделал хороший выбор. Определяющим моментом было то, что в’Локомотиве» играют Ландер и Пяярви. Я знаю и того, и другого, и подумал, что было бы интересно поиграть с ними. Потолок зарплат в КХЛ с каждым годом становится все жестче. Клубам необходимо все больше думать над тем, как потратить деньги. Раньше потолок в лиге был смешным. За превышение нужно было заплатить небольшую сумму штрафа. Теперь клубы должны оставаться под потолком. Жить в Москве было весело, там много интересного. Вот только ехать на тренировку в машине по три-четыре часа каждый день — этого было бы неплохо избежать. Но я люблю этот город, там можно делать все, что только можно вообразить. В Москве не замечаешь, что находишься в России, — сказал Петерссон.

В сезоне-2018/19 Петерссон выступал за «Барыс» и стал лучшим снайпером клуба. В 51 матче регулярного чемпионата швед набрал 45 (23+22) очков, а в плей-офф — пять (3+2) баллов в восьми играх.

В КХЛ 29-летний Петерссон также выступал за «Сочи» и «Авангард». Всего в лиге он провел 304 матча и набрал 242 (121+121) очка.

В «Локомотиве» Петерссон будет сновать работать с Андреем Скабелкой, под руководством которого играл в «Барысе» и «Авангарде». О назначении белорусского тренера клуб объявил 2 мая — вместе с ним в Ярославль из казахстанского клуба перебрались канадский вратарь Эдди Паскуале и финский защитник Атте Охтамаа.

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