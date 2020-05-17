Экс-форвард «Барыса» рассказал о переговорах и переходе в новый клуб Скабелки

«В этот раз переговоры длились дольше, но я считаю, что сделал хороший выбор. Определяющим моментом было то, что в’Локомотиве» играют Ландер и Пяярви. Я знаю и того, и другого, и подумал, что было бы интересно поиграть с ними. Потолок зарплат в КХЛ с каждым годом становится все жестче. Клубам необходимо все больше думать над тем, как потратить деньги. Раньше потолок в лиге был смешным. За превышение нужно было заплатить небольшую сумму штрафа. Теперь клубы должны оставаться под потолком. Жить в Москве было весело, там много интересного. Вот только ехать на тренировку в машине по три-четыре часа каждый день — этого было бы неплохо избежать. Но я люблю этот город, там можно делать все, что только можно вообразить. В Москве не замечаешь, что находишься в России, — сказал Петерссон.