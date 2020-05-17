Финский тренер: С удовольствием поработал бы в «Барысе» и сборной Казахстана
Главный тренер сборной Польши Томек Валтонен в интервью Jatkoaika.com подтвердил переговоры с «Барысом».
Главный тренер сборной Польши Томек Валтонен в интервью Jatkoaika.com подтвердил переговоры с «Барысом».
Вместе с клубом финский специалист может возглавить и сборную Казахстана. Ранее Валтонен отказался продлевать контракт со шведской «Морой», которую возглавлял с ноября.
— У меня сейчас нет контракта, поэтому, конечно, я заинтересован в работе, — заявил Валтонен. Не могу комментировать больше. Интересны все варианты, но пока ничего определенного.
— Правда, что «Барыс» вышел на вас?
— Да, так и есть. Я пока не связывался со своим агентом, поэтому трудно добавить
Конечно, мне интересно тренировать и сборную Казахстана тоже. Это большая возможность. Я два года работал со сборной Польши — мне это понравилось, нам удалось сделать несколько хороших вещей. Мне будет в удовольствие работать со сборной, но пока не могу сказать больше.
39-летний Валтонен пока не продлил контракт со сборной Польши, с которой в феврале в
В Польше Валтонен работает с 2018 года и возглавлял «Подхале». Также в его тренерской карьере были финские «Йокерит» и «Спорт».