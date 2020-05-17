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13:23 (мск), источник: Vesti.kz

Финский тренер: С удовольствием поработал бы в «Барысе» и сборной Казахстана

Главный тренер сборной Польши Томек Валтонен в интервью Jatkoaika.com подтвердил переговоры с «Барысом».

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Вместе с клубом финский специалист может возглавить и сборную Казахстана. Ранее Валтонен отказался продлевать контракт со шведской «Морой», которую возглавлял с ноября.

— У меня сейчас нет контракта, поэтому, конечно, я заинтересован в работе, — заявил Валтонен. Не могу комментировать больше. Интересны все варианты, но пока ничего определенного.

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— Правда, что «Барыс» вышел на вас?
— Да, так и есть. Я пока не связывался со своим агентом, поэтому трудно добавить что-то еще.

Конечно, мне интересно тренировать и сборную Казахстана тоже. Это большая возможность. Я два года работал со сборной Польши — мне это понравилось, нам удалось сделать несколько хороших вещей. Мне будет в удовольствие работать со сборной, но пока не могу сказать больше.

39-летний Валтонен пока не продлил контракт со сборной Польши, с которой в феврале в Нур-Султане сенсационно победил Казахстан в квалификации Олимпиады-2022. В последнем сезоне финн параллельно со сборной тренировал два клуба — немецкий «Равенсбург Тауэрстарз» и «Мору».

В Польше Валтонен работает с 2018 года и возглавлял «Подхале». Также в его тренерской карьере были финские «Йокерит» и «Спорт».

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