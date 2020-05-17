«Динамо» обязано побеждать здесь и сейчас. Смогут ли бело-голубые стать чемпионами уже в следующем сезоне
Обозреватель «СЭ» анализирует состав московского «Динамо», собранный под задачу на молниеносный результат.
Обозреватель «СЭ» анализирует состав московского «Динамо», собранный под задачу на молниеносный результат.
В пятницу стало известно, что московское «Динамо», наконец, договорилось о возвращении нападающего Кагарлицкого. В качестве компенсации за осевшего в запасе бомбардира и не проходившего в состав игрока СКА получил трёх талантливых юниоров 2003 года рождения. Готовность жертвовать своим будущем со стороны москвичей выглядит оправданным решением. Ни Лазутин, ни Чибриков, ни Минтюков при всех своих данных смогут оказать серьезную помощь основной команде не ранее, чем через три года. С учётом того, что все трое
Жалеть о Лазутине и Ко не имеет смысла, тем более что в клубной системе есть одаренные парни на год старше — Дидковский, Злодеев и другие. Они в предстоящем сезоне будут делать себе имя в ВХЛ. Дело в том, что главная команда в своем нынешнем виде заточена под то, чтобы побеждать здесь и сейчас. Почти все ключевые игроки либо близки по возрасту к 30 годам, либо уже преодолели эту отметку (Шипачев, Кагарлицкий, Хиетанен, Тарасов, Линдберг, Чайковски, Еременко). По сравнению с минувшим сезоном «Динамо» как минимум не стало слабее, потеряв только шведского бомбардира Петерссона. Кагарлицкого ещё надо вернуть к жизни после провального сезона в
«Динамо» был одним из клубов, рьяно пытавшихся в последний момент продавить увеличение потолка до 1,3 миллиардов. Денег хватает в избытке, так же как и у двух армейских «олигархов». Добиться своего не удалось. Обидно, но не проблема. В отличие от ЦСКА и СКА, вынужденных резать
Хиетанен и Чайковски с натяжкой тянут на коллективного Ли. Сейчас «монстров» типа прежних СКА и ЦСКА уже не будет.
Однако конкуренция на «Западе» обещает быть такой же острой, как и в первые годы КХЛ. В финале конференции можно представить любую из шести команд — само «Динамо», СКА, ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Йокерит». Шансы
Ключевым фактором в предстоящем сезоне обязана стать работа главного тренера. Кивать на то, что соперник собрал «сборную мира», больше не получится. Этой весной динамовцы с превеликим трудом унесли ноги от весьма среднего по подбору игроков «Спартака», вынужденного проводить шестой матч серии у себя дома без зрителей. Владимир Крикунов знает, как побеждать, но серьезных достижений в его списке нет почти полтора десятка лет, чтобы отдавать «Динамо» даже виртуальное преимущество перед остальными. Команда в межсезонье стала посильнее, но до того, чтобы считаться фаворитом «Запада», объективно не доросла.
Михаил Зислис