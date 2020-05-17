«Динамо» обязано побеждать здесь и сейчас. Смогут ли бело-голубые стать чемпионами уже в следующем сезоне

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Костяк команды — старше 30 лет

В пятницу стало известно, что московское «Динамо», наконец, договорилось о возвращении нападающего Кагарлицкого. В качестве компенсации за осевшего в запасе бомбардира и не проходившего в состав игрока СКА получил трёх талантливых юниоров 2003 года рождения. Готовность жертвовать своим будущем со стороны москвичей выглядит оправданным решением. Ни Лазутин, ни Чибриков, ни Минтюков при всех своих данных смогут оказать серьезную помощь основной команде не ранее, чем через три года. С учётом того, что все трое зачем-то собрались в Северную Америку, и вовсе неизвестно, получит ли от них «Динамо» какую-либо отдачу. Достаточно вспомнить шикарное поколение 1999 года рождения, собранное в клубной школе. Только силовик Муранов, обладающий ограниченным потенциалом, сейчас имеет место в составе. Остальные разбросаны по всему миру от Сент-Луиса до Челябинска.

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Жалеть о Лазутине и Ко не имеет смысла, тем более что в клубной системе есть одаренные парни на год старше — Дидковский, Злодеев и другие. Они в предстоящем сезоне будут делать себе имя в ВХЛ. Дело в том, что главная команда в своем нынешнем виде заточена под то, чтобы побеждать здесь и сейчас. Почти все ключевые игроки либо близки по возрасту к 30 годам, либо уже преодолели эту отметку (Шипачев, Кагарлицкий, Хиетанен, Тарасов, Линдберг, Чайковски, Еременко). По сравнению с минувшим сезоном «Динамо» как минимум не стало слабее, потеряв только шведского бомбардира Петерссона. Кагарлицкого ещё надо вернуть к жизни после провального сезона в Санкт-Петербурге. А вот новый швед, двукратный чемпион мира с опытом выступления в НХЛ Линдберг кажется несомненным усилением в центре второго звена на фоне ушедшего ветерана Полыгалова.

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Сильнейшее звено в КХЛ

«Динамо» был одним из клубов, рьяно пытавшихся в последний момент продавить увеличение потолка до 1,3 миллиардов. Денег хватает в избытке, так же как и у двух армейских «олигархов». Добиться своего не удалось. Обидно, но не проблема. В отличие от ЦСКА и СКА, вынужденных резать по-живому, чтобы вписаться под потолок в 900 миллионов с наименьшими кадровыми потерями, бело-голубые межсезонье проводят без лишней головной боли и сохранили свой костяк. Это, если оценивать селекционную работу в целом, следует оценивать как безусловное достижение. В клубе нет бессмысленной текучки, привычной в это время года для многих команд. Возможно, оставляет желать лучшего глубина состава, но со следующего сезона о «шести пятерках» в КХЛ забудут все и, вероятно, надолго. Если же брать фаворитов, то динамовские ТОП-6 нападения и ТОП-4 обороны как минимум никому не уступают. Первая тройка Яшкин-Шипачев-Тарасов шикарно выглядела и раньше, а с уходом из ЦСКА Григоренко, Капризова и Вея и вовсе представляется безоговорочно сильнейшей в лиге.

Ставка на одно даже самое яркое звено, как показывает опыт предыдущих лет, может сработать эффективно. Трио Мозякин-Коварж-Зарипов в годы, когда преимущество трех-четырех клубов над остальными было значительно большим, чем в ближайшем будущем, обеспечило «Металлургу» три выхода в финал Кубка Гагарина и два титула.

Хиетанен и Чайковски с натяжкой тянут на коллективного Ли. Сейчас «монстров» типа прежних СКА и ЦСКА уже не будет.

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Однако конкуренция на «Западе» обещает быть такой же острой, как и в первые годы КХЛ. В финале конференции можно представить любую из шести команд — само «Динамо», СКА, ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Йокерит». Шансы бело-голубых выглядят ничем не хуже и не лучше, чем у остальных. Второй тройки с таким потенциалом как у сочетания Кагарлицкий-Линдберг-Пулккинен среди других претендентов на сегодняшний день не проглядывается. В чем-то позиции «Динамо» даже лучше, если проводить сравнение с «Магниткой» прошлых лет.

Ключевым фактором в предстоящем сезоне обязана стать работа главного тренера. Кивать на то, что соперник собрал «сборную мира», больше не получится. Этой весной динамовцы с превеликим трудом унесли ноги от весьма среднего по подбору игроков «Спартака», вынужденного проводить шестой матч серии у себя дома без зрителей. Владимир Крикунов знает, как побеждать, но серьезных достижений в его списке нет почти полтора десятка лет, чтобы отдавать «Динамо» даже виртуальное преимущество перед остальными. Команда в межсезонье стала посильнее, но до того, чтобы считаться фаворитом «Запада», объективно не доросла.